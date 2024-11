Xolos vs América: a qué hora y donde ver EN VIVO el partido de Play-In de la Liga Mx

EL HERALDO DE MÉXICO

La Liguilla comenzará este mismo jueves, 21 de noviembre, por lo que los clubes y aficionados ya tienen todo para disfrutar de los que se esperan sean los mejores encuentros de la Apertura 2024. Chivas, Atlas, América y Xolos son los clubes que disputarán el Play-In con la misión de hacerse con un lugar en la fase de Cuartos de Final de la Primera División Mexicana. Los de la frontera y los de Coapa se verán las caras en el cierre de la actividad de este jueves.

El Tijuana vs América no solo será el partido que cierre con la jornada de este 21 de noviembre, sino que también presentará al primer clasificado del Play-In a los Cuartos de Final. De este encuentro saldrá el rival al que tendrá que enfrentar Toluca en la ronda de los mejores ocho clubes del futbol mexicano. Eso sí, el perdedor tendrá una segunda oportunidad de clasificarse.

El perdedor del partido entre Xolos y Águilas tendrá que jugar un partido más para buscar su clasificación a la siguiente fase de la Liguilla. El club que no gané este 21 de noviembre en la ‘Perrera más grande del mundo’ tendrá que medirse contra el ganador del ‘Clásico Tapatío’ para buscar su pase a los Cuartos de Final, donde se tendrían que ver las caras contra el líder del torneo y amplio favorito para quedarse con el título, el Cruz Azul.

¿A qué hora es el partido entre Tijuana y América?

El partido de Play-In entre el séptimo y el octavo lugar será el encargado de cerrar la actividad de la Fiesta Grande del Futbol Mexicano de este 21 de noviembre, por lo que los fans del balompié azteca ya tienen una cita con su televisor para poder disfrutar de todo lo que ocurra en e Estadio Caliente.

Los amantes del deporte de la pelota tendrán la posibilidad de disfrutar del ‘Clásico Tapatío’ primero para después prepararse para el partido en la frontera. El juego está programado para comenzar en punto de las 21:00, tiempo de la Ciudad de México, por lo que estaría terminando sobre las 23:00, esto en caso de no contar con muchos minutos agregados y no irse a la tanda de penales para definir al que avance a la siguiente ronda de la Liguilla.

¿Dónde ver en vivo el partido entre Xolos y América?

Para todos aquellos que no se quieran perder un solo instante de la actividad en la ‘Perrera más grande del mundo’ deben tener en cuenta que el cotejo no se transmitirá por televisión abierta. En otras palabras, los fans de ambos equipos, que no vayan al Estadio Caliente’, deberán tener pagado un sistema de televisión por cable o la aplicación de Vix. En otras palabras, sólo se transmitirá por TUDN y VIX Premium.