“Nuestro Show de Truman” es el primer sencillo en español de Gentleman Clef

Por Mino D’Blanc

“Nuestro Show de Truman” es el primer sencillo que lanza en español Gentleman Clef, mismo que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

En esta canción que invita a reflexionar sobre la rápida evolución que ha vivido la sociedad hasta un punto en el que la gente se ha alejado de las cosas que realmente importan, Gentleman Clef mezcla el indie-pop con rock, ritmos africanos y coros impresionantes con algunas de las mejores voces del musical “El Rey León”.

La exitosa banda madrileña con “Nuestro Show de Truman” llama al oyente a liberarse de la superficialidad, del consumo, de la inmediatez dictada por las redes sociales y a reconectarse con lo que le rodea desde otro punto de vista.

Cabe mencionar que después del éxito global que tuvieron con su anterior sencillo titulado “Isn’t It True”, Gentleman Clef vuelve a sorprender al mundo con “Nuestro Show de Truman”, nuevo adelanto de lo que será su segundo disco que lanzarán en el entrante 2025, año en el que viajarán por primera vez a la república mexicana para presentar su música.

-Sobre Gentleman Clef:

Banda formada en el año 2014 por los hermanos Juan en el piano y Germán Serrano en la voz y guitarra, tras conseguir reunirse en Madrid, España, después de varios años de llevar sus propias carreras por separado.

Su estilo es el indie-pop/rock alternativo con toques acústicos.

Su primer EP vio la luz pública en el año 2016, En 2018 lanzaron un sencillo con fines solidarios y un disco de larga duración en 2019.

Cabe destacar que obtuvieron el primer premio del “Mad Cool Talent 2019”, entre más de 1000 bandas inscritas de 29 países y en el que compartieron cartel con artistas como The National, The Cure, Bon Iver, The Samashing Pumpkins, entre otros.