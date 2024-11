Continúa imbatible el jovencito Abdi Iniestra en LUX Fight League

Staff/RG

Se impone por decisión unánime en combate en el Frontón México

El artemarcialista capitalino de 19 años, Abdi “117” Iniestra, continuó con su paso invicto en el profesionalismo y en LUX Fight League, al vencer por decisión unánime a su coterráneo Luis “Iron” Cabrera, en combate por el peso mosca que se efectuó en el Frontón México.

Con este resultado en LUX 047 presentado por Amistad, Iniestra Rubio conservó su imbatibilidad al llegar a cuatro victorias en igual número de peleas en el ámbito de paga.

En tanto, Cabrera Salazar sumó séptimo revés en el terreno profesional, donde cuenta con igual número de éxitos y ningún empate.

La pelea, por las 125 libras, comenzó con un leve dominio de parte de Iniestra, quien conectó una serie de patadas giratorias sobre su rival, el cual es un especialista en el boxeo, ante la mirada de Édgar López, tercero sobre la superficie.

A continuación, ambos exponentes intercambiaron golpes al centro del octágono, sabedores de su potencia de puños. Cabrera casi concreta el nocaut, como ha sido en sus cuatro presentaciones en LUX Fight League, pero literalmente la campana salvó a Abdi.

En el segundo asalto, los dos peleadores siguieron buscando llevarse la victoria por la vía del cloroformo, a través de sus mayores virtudes. Un cabezazo accidental abrió la ceja derecha de Luis, debido a ello, comenzó a sangrar profusamente de la referida zona.

En el último round, “117” Iniestra por fin conectó sus patadas giratorias en la humanidad de “Iron” Cabrera, lo que fue mermando la resistencia de este último.

Con los gritos de ¡Abdi, Abdi! de la mayoría del público, el joven de 19 años de edad conectó sus mejores golpes e incluso realizó actos circenses para quedarse con la decisión de los tres jueces y por ende con el triunfo.

“Desde antes de que llegara veía a mi rival, lo había observado antes en la televisión, lo admiro, fue una pelea muy dura, no estoy satisfecho con lo que hice, pero gracias a Dios se dio el resultado”, expresó Abdi al término de la batalla.

“En esta pelea no quería buscar el piso para nada, quise finalizar, hay que seguir trabajando duro, compartir la jaula con él (Luis Cabrera), es algo muy bonito, siento gran felicidad, voy a seguir trabajando, no tengo cinturón, espero que el de LUX sea el primero, me voy a ganar mi oportunidad”, subrayó el capitalino, quien vistió pantaloncillo en color blanco y una cinta en la cabeza del mismo color que decía “100% Jesús”.

La próxima función de la compañía de Artes Marciales Mixtas (MMA) más importante de Latinoamérica, LUX048 presentada por Amistad, será el próximo 29 de noviembre en el Showcenter Complex de San Pedro Garza García, Nuevo León, con el combate estelar por el cetro mundial de peso mosca entre el monarca costarricense Jorge Calvo ante el retador regiomontano Kike “Locote” González.