Paulinho ya es campeón de goleo y va por el de la Liga MX

El Valle

A México y a los Diablos Rojos del Toluca ha llegado un nuevo matón del área, se trata de Joao Paulo Dias Fernández, mejor conocido como Paulino, jugador que apenas en su primer torneo se colocó en lo más alto de la tabla de goleadores, y tras conquistar 13 dianas, se convirtió en el mejor delantero del certamen.

Para Paulinho, la siguiente parada es el campeonato de la Liga MX, algo que lo haría ganarse todavía más el cariño de la gente. Por lo pronto, el goleador se siente feliz y comentó que desde que llegó a México jamás esperó que llegarían tantas cosas buenas.

“No esperaba que fueran tan buenas. Lo que se platica del futbol de acá, los equipos intentan jugar siempre; nuestro estadio está siempre lleno, eso es increíble, y los jugadores tienen mucha calidad. Nosotros (en Portugal) sabemos de la calidad del jugador mexicano, pero tiene más de lo que nosotros sabemos”, reconoció.

Más allá del reconocimiento personal, el jugador reveló que desea ser campeón con el Toluca, algo que se trazó desde que tuvo los primeros acercamientos con Paiva: “Desde el primer día que hablé con Renato, el objetivo es ser Campeón. Que Toluca sea Campeón, no yo. Obvio que quiero marcar siempre, siempre, pero para mí, salir Campeón de goleo y no salir Campeón con Toluca, no voy a festejar, porque no es nada. Yo sé lo que es ser Campeón y ser Campeón es una cosa maravillosa”.

El portugués habló de sus festejos, pues es curioso que cada que marca corre a una esquina de la cancha y se toca la sien: “El futbol es también una cuestión de mentalidad. Fue en una fase muy difícil de mi vida profesional entonces, surgió como: ‘tenemos que ser fuertes mentalmente’ y así se quedó”.

A la vuelta de la esquina se encuentra la “fiesta grande”, donde el Toluca y el jugador choricero tienen una cita con la historia, en donde dicho por el jugador, los Diablos Rojos del Toluca tienen talento para cosas grandes, sobre todo por el apoyo constante de la directiva que encabeza Valentín Diez.

“Tenemos equipo y tenemos que seguir trabajando. El trabajo es el secreto de todo y seguir juntos, unidos y trabajando. Yo pienso que así vamos a lograr lo que queremos. Me hablaron mucho del dueño, que es una persona muy querida no solo en el futbol sino en Toluca, y cuando tienes una persona que te apoya tanto, es como una motivación extra porque nosotros también tenemos que ir por conseguir y lograr lo que es ganar el torneo”, aseguró el atacante.

Paulinho reiteró que su gran sueño es salir Campeón con el Toluca, algo que ve posible, sobre todo porque cuentan con el apoyo de su gran afición, a quien les mandó un saludo y les reconoció la entrega.

“Primero, gracias por esos partidos que se jugaron en Toluca. Tuve amigos que vinieron acá y les encantó, y pedir que continúen, que sigan apoyando al equipo porque para nosotros es muy importante, y con el partido de León se vio la fuerza que tiene nuestra afición”, dijo.