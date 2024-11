Ken Salazar criticó estrategia de “abrazos no balazos” de AMLO

María Huerta

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, criticó la estrategia de “abrazos no balazos” del ex presidente Andrés Manuel López Obrador y acusó que la austeridad republicana puede perjudicar la seguridad del País.

Incluso, dijo que la estrategia de “abrazos, no balazos” de AMLO fracasó y que el ex presidente no quiso recibir ayuda estadounidense.

“En México no habrá la inversión necesaria para atender la inseguridad”, al señalar que AMLO rechazó la ayuda financiera de Estados Unidos para combatir al crimen.