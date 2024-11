BeiGene completa la transferencia de registro sanitario de innovador medicamento para el tratamiento de cánceres hematológicos

Staff/RG

El inhibidor de la tirosina quinasa de Bruton (BTKi) es la primera molécula de BeiGene en México; BeiGene de manera global ambiciona que 10 o más moléculas entren a fase clínica cada año.

El modelo de investigación y desarrollo de BeiGene está centrado en el paciente y cubre el 80% de los cánceres con mayor incidencia.

Ciudad de México, al 05 de noviembre, 2024.– BeiGene (NASDAQ: BGNE; HKEX: 06160; SSE: 688235), empresa mundial de oncología enfocada en descubrir y desarrollar tratamientos innovadores más asequibles y accesibles para las personas con cáncer de todo el mundo y que inició operaciones en México durante este año, anunció que se ha completado la transferencia del registro sanitario del inhibidor de la tirosina quinasa de Bruton (BTKi), indicado para el tratamiento de linfoma de células del manto (LCM), linfoma de zona marginal (LZM), macroglobulinemia de Waldenström (MW), leucemia linfocítica crónica (LLC) y linfoma linfocítico de células pequeñas (LLP).

“Al haber completado la transferencia del registro sanitario del inhibidor de la tirosina quinasa de Bruton (BTKi), BeiGene ha culminado su cambio de modelo de negocio en México, ahora somos proveedores directos de este tratamiento. Esta acción refuerza nuestro compromiso con la lucha contra el cáncer en México y es un reconocimiento al valor de nuestra innovación y a la importancia de brindar más opciones de tratamiento para aquellas personas que más lo necesitan” indicó Elvin Penn, General Manager de BeiGene en México.

El linfoma de células del manto (LCM), es uno de varios subtipos de linfoma de no Hodgkin de células B. La mayoría de los tipos de LCM se originan en la zona del manto, en el interior de un ganglio linfático, y representan entre el 2% y el 5% de todos los linfomas; por su parte el linfoma de zona marginal (LZM) – tipo de linfoma de no Hodgkin – es de crecimiento lento que se origina en ciertas áreas (zonas marginales) del tejido linfático; hay tres tipos, según se forme en el bazo, los ganglios linfáticos u otro tejido linfoide de muchas células B.

En la macroglobulinemia de Waldenström (MW) considerada un tipo no común de linfoma de no Hodgkin, algunos glóbulos blancos sufren cambios que los convierten en células cancerosas; mientras que el linfoma linfocítico de células pequeñas (LLP), es un tipo de linfoma de crecimiento lento en el que hay demasiados glóbulos blancos inmaduros, sobre todo en ganglios linfáticos, esta enfermedad se presenta más a menudo en personas mayores de 50 años y es considerado, también, como un subtipo de linfoma de no Hodgkin.

Por su parte la leucemia linfocítica crónica (LLC) es un tipo de cáncer de la sangre y de la médula ósea, que es el tejido esponjoso ubicado dentro de los huesos donde se producen las células sanguíneas. El término “crónica” en leucemia linfocítica crónica proviene del hecho de que esta leucemia, por lo general, avanza más lentamente que otros tipos de leucemia.

En México, de acuerdo con la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en México durante 2022 se registraron más de 5 mil casos nuevos de leucemia y más de 8 mil nuevos casos de algún tipo o subtipo de linfoma de no Hodgkin en personas adultas de 20 años o más.

Dados estos números, el inhibidor de la tirosina quinasa de Bruton (BTKi) es una opción viable para el tratamiento de miles de mexicanos; este inhibidor es la primera molécula de BeiGene en México, pero gracias a su disruptivo modelo de investigación y desarrollo (I+D) – el cual está centrado en el paciente y cubre el 80% de los cánceres de mayor incidencia – se prevé que próximamente lleguen a nuestro país nuevas moléculas para el tratamiento de diferentes tipos de cáncer.

El modelo de I+D de BeiGene, es diferente al tradicionalmente manejado en la industria y tiene como característica principal la internalización de todas las fases del proceso, desde la investigación básica, hasta la investigación clínica, lo que brinda mayor agilidad y eficacia en los estudios clínicos. El equipo de I+D de BeiGene corresponde a más del 30% de la plantilla de la empresa; lo que lo convierte en uno de los equipos más grandes y prolíferos de la industria. De manera global, BeiGene ambiciona que 10 o más moléculas nuevas entren en fase clínica cada año, dirigidas a diferentes tipos de cánceres.

“Los pacientes están en el centro de todo lo que hacemos y son la inspiración que nos impulsa cada día. Nuestro objetivo es reducir la brecha al acceso de medicamentos innovadores que tienen el potencial de mejorar la calidad de vida de pacientes oncológicos.

Continuaremos trabajando de manera conjunta con las autoridades sanitarias y los sistemas de salud para buscar acelerar el acceso a nuestros medicamentos, así como hacerlos accesibles y asequibles al mayor número de pacientes oncológicos en México y en el mundo” concluyó Elvin Penn, General Manager de BeiGene en México.

