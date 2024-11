Joaquín Medina platica de “Tierno”, su nuevo sencillo.

Es una canción en electro corrido en la que fusionó su talento con Codiciado.

Por Mino D’Blanc

“Tierno” es el nuevo sencillo del cantante y compositor Joaquín Medina y en el que fusionó su talento con el de Codiciado, logrando un electro corrido que se ha posicionado desde su lanzamiento en el gusto del público, no solo por la letra, sino también por las líneas armónicas, melódicas y rítmicas que lleva precisamente el electro corrido.

Platicamos con Joaquín Medina gracias a las finas atenciones del licenciado Alejandro Contreras Pérez, de Sony Music.

MD’B: Tienes 23 años y ya tienes una trayectoria importante para tu edad y para como se está dando la industria de la música actualmente. Ya has logrado colaboraciones importantes con Grupo Firme, entre otros. ¿Qué te lleva a la música y que has aprendido de todas estas colaboraciones?

JM: Ahora sí como dije, la música la trae uno en la sangre. Desde pequeño me ha gustado el cantar, el entretener un poco a la gente y con el tiempo me fui dando cuenta que sí tenía ahí la manera de hacerlo seriamente, digamos profesionalmente y esto me ha llevado a colaborar con gente muy grande como Grupo Firme, Marca Registrad, con Tito Doble P, ahora con Codiciado. Y aprendiendo, siempre aprendiendo procesos creativos, nuevas maneras de hacer las cosas y siempre armándonos con esas cosas para poder darle a la gente música de calidad.

MD’B: ¿Cómo llegó la letra de “Tierno”?

JM: De la letra qué puedo decir: un poquito bélica pero también un poquito romántica. Una combinación híbrida de todo esto y contentos con el resultado de que la gente lo esté aceptando tan bien.

MD’B: ¿Por qué bélica?

JM: Es más hablando metafóricamente el poner en la mesa el asunto de que está enamorado, pero lo compara con el trabajo que hace la persona. Son experiencias que me han tocado ver, no tal cual a mí, pero cosas que he escuchado y que he visto, entonces como que en base a eso decidimos escribir un poco de eso para que no pierda la esencia de lo que es el corrido, de lo que habla el corrido naturalmente por default. Entonces ahí decidimos mezclarlo un poco y nos gustó bastante el resultado.

MD’B: ¿Cómo crearon musicalmente hablando, la canción?

JM: Siempre estando ahí en el estudio, escuchando e intentando crear cosas nuevas, siempre con el productor y en este caso con Codiciado esta vez. Ahí con un poquito de guitarra, un poquito de pista, un poquito de teoría musical para ir haciendo que la canción fuera creciendo conforme fuera avanzando.

MD’B: ¿Cómo llegan a tu vida los electro corridos?

JM: A causa de las influencias que he tenido yo siempre por varios géneros. En casa siempre se escuchó el pop, luego se escuchó el reggaetón un poco, luego escuché los corridos, entonces siempre estoy influenciado de ese lado por varios géneros. En esta ocasión decidimos buscar el mundo donde las dos cosas combinen, juntas los públicos, juntar los escenarios y que se pueda escuchar el regional mexicano de una forma más novedosa. Entonces ahorita la gente lo está buscando bastante; siento que este género puede viajar más rápido, que es un poquito más digerible para oídos que a lo mejor batalla un poco más con el corrido en sí. Pues contentos, contentos de que la gente lo esté abrazando y de que estén saliendo las cosas como están saliendo.

MD’B: ¿En dónde surgió la canción?

JM: En Los Ángeles (California). La hicimos por ahí de diciembre del año pasado, si no me equivoco, y ahorita ya está ahí por todos lados para que la escuchen.

MD’B: ¿Qué opinas de que ahora mucha de la música en español, muchos de los géneros o las fusiones de géneros del regional, ya no se crean en México, sino en Estados Unidos?

JM: Yo creo que es la cuestión de cómo se comercializa ahora la música. De cómo gente de otros países está escuchando música en español y sobretodo música regional mexicana. Entonces pues a mí me da gusto, se me hace un buen gesto que gente de otros países quieran empaparse un poquito de la cultura mexicana. Lo vengo diciendo siempre, de que la música es para compartir y qué gusto que gente de otros países se esté sumando al movimiento al que estamos nosotros montados, por así decirlo.

MD’B: Si no hubiera sido en electro corrido, ¿en qué género la hubieras grabado?

JM: Pues yo he trabajado mucho en el regional full, en las guitarras, en todo esto lo he trabajado también con anterioridad, pero digamos que es la carta fuerte ahorita el electro corrido, el innovar, el sorprender a la gente y lo ha estado recibiendo bastante bien, gracias a Dios. Y no planeamos ahorita quitar el dedo del renglón, si bien es cierto que traemos el regional tan bien impregnado por el simple hecho de ser mexicanos, ahorita queremos atacar el electro corrido.

MD’B: ¿Qué le aprendes a Codiciado?

JM: Muchísimos años de trayectoria de Erick, de Codiciado. Es una persona a la cual admiro yo desde hace muchos años. Y qué le aprendo, pues yo creo que la persistencia, la perseverancia, el picar piedra.

MD’B: ¿Qué crees que le puedes aportar a Codiciado, que le puedes enseñar?

JM: A lo mejor experimentar en nuevos géneros, a salirse un poquito de la zona de confort y entregarle a la gente cosas nuevas para que siempre esté entretenida. Eso es lo que yo pienso que puedo dejarle de enseñanza a Codiciado.

MD’B: Platícanos a quién se le ocurrió el video, la idea del mismo, en dónde grabaron.

JM: Sí, pues Inés Sawchik es la involucrada, es la encargada de todo esto de lo visual, por así decirlo. Como te comento, ella fue la encargada de conseguir locaciones, vestuarios, el concepto y todo, entonces fue muy divertido. Siempre es divertido grabar un video oficial y más cuando estás ahí en Los Ángeles pasándola a gusto, entonces bien contentos del resultado la verdad, el video me parece espectacular y contento de que la gente también lo esté viendo de esa forma.

MD’B: ¿Por qué los colores tan oscuros en el video, cuando la letra habla, aunque sea un tanto bélica, de vivir la fiesta todo el día?

JM: Pues yo creo un poquito de que era el concepto del video, hacerlo un poquito más gótico, más dark. La verdad no me involucro tanto en ese aspecto; yo soy de involucrarme más en la música, pero yo contento del resultado. La verdad se que está en buenas manos mi producto y pues nada, era nadamás un concepto, hemos hecho videos también bastante coloridos, otros videos un poquito más opacos, pero siempre intentando ahí darle un buen contenido a la gente.

MD’B: Comenzamos el último bimestre de este año. ¿Cómo cierras el 2024 y qué viene para el 2025?

JM: 2024 cerramos con este sencillo. Si no me equivoco, a finales de noviembre o principios de diciembre soltamos otro sencillo que lo estamos preparando. Para el año que viene, viene mi álbum que también lo estamos preparando; estamos ahí pensando en los nombres, en las pistas y contento de seguir trabajando. Yo creo que el 2025 va a ser un muy buen año para nosotros.