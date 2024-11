“La Cocina” de Alonso Ruizpalacios

El Confesionario

Esta semana quiero compartir con ustedes sobre esta película donde aparece Rooney Mara (Carol, El callejón de las almas perdidas) y Raúl Briones protagonizan La cocina, basada libremente en la obra de teatro de Arnold Wesker.

El film de Alonso Ruizpalacios (Güeros, Museo) se desarrolla en la hora del almuerzo en The Grill en Manhattan, y ha desaparecido dinero de la caja. Todos los cocineros inmigrantes están siendo investigados, y Pedro (Briones) es el principal sospechoso. Es un soñador y un problemático, y está enamorado de Julia (Mara), una camarera americana que no puede comprometerse a una relación. Rashid, el dueño de The Grill, ha prometido ayudar a Pedro con sus papeles para que pueda “volverse legal”. Pero una sorprendente revelación sobre Julia lleva a Pedro a sumirse en un acto que detendrá la producción de una de las cocinas más ocupadas de la ciudad de una vez por todas.​

​La Cocina es un tributo trágico y cómico a las personas invisibles que mantienen nuestros restaurantes en funcionamiento y nuestros estómagos llenos, mientras persiguen una versión quizás inalcanzable del sueño americano.

El elenco esta integrado por: Raúl Briones, Rooney Mara, Anna Díaz, Motell Foster, Laura Gómez, Oded Fehr, Eduardo Olmos, Soundos Mosbah, James Waterston, Lee Sellars, Spencer Granese, Bernardo Velasco, Esteban Caicedo, Nebli Basani, José Luis Pérez “Güicho”, Gustavo Melgarejo Falconi, Pía Laborde-Noguez, Shavanna Calder, María Fernanda Bosque, Julia Haltigan, John Ferguson.

Alonso Ruizpalacios

Nació en 1978 en Ciudad de México (México), donde trabaja con su compañía de teatro Todas Las Fiestas de Mañana. Director y guionista de teatro y cine, estudió en la Royal Academy of Dramatic Arts (RADA) de Londres. Su primer largometraje, ‘Güeros’ (2014), logró galardones como el de mejor ópera prima en Berlín, los premios Horizontes ydel Público en San Sebastián, y cinco premios Ariel de la Academia Mexicana. ‘Museo‘ (2018), su segundo largo, ganó el Oso de Plata al mejor guion en la Berlinale y los premios al mejor director en Atenas y Morelia, además de estrenarse en Valladolid dentro de Punto de Encuentro. En 2021 dirigió ‘Una película de policías’, que se alzó con el Oso de Plata a la mejor contribución artística en Berlín y seis premios Ariel.

Algunos de los premios que ha obtenido son:

2024: Festival de Berlín: Nominada a Oso de Oro – Mejor película.

2024: Festival de Valladolid – Seminci: Nominada a Mejor Película – Espiga de Oro.

2024: Festival de Morelia: Premio del Público. 2 nominaciones

Sobre Arnold Wesker

Arnold Wesker nació el 24 de mayo de 1932. Es un prolífico dramaturgo británico conocido por sus contribuciones al llamado “kitchen sink drama”. Es autor de 42 obras de teatro, cuatro volúmenes de cuentos cortos, dos volúmenes de ensayos, un libro de periodismo, un libro infantil, y otros trabajos en periodismo, poesía, y escritos relacionados. Sus obras fueron traducidas a 17 idiomas y representadas alrededor del mundo. Arnold Wesker pertenece a esa generación que se denominó jóvenes iracundos (angry young men), grupo de novelistas, dramaturgos y cineastas ingleses de la década de los cincuenta, al que también pertenecieron John Osborne, Kingsley Amis, John Braine y, en alguna ocasión, Harold Pinter. Ésta generación expresó la amargura e irritación de las clases bajas británicas de la postguerra, atacando con ello a la alta clase media, y mostrando así la hipocresía social en la que estos vivían.

Es considerado una de las figuras claves del teatro inglés del siglo XX. En el año 2006 fue nombrado caballero del Imperio Británico.

“Raíces” forma parte de una trilogía que completan “Sopa de pollo y cebada” y “Hablo de Jerusalén”.

