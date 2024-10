San Miguel de Allende: Donde las Almas Celebran el Día de Muertos

Staff/RG

Durante Día de Muertos, San Miguel de Allende se transforma en un espectáculo de colores y sabores con ofrendas que celebran la vida y la muerte.

NUMU Boutique Hotel se viste de colores y tradiciones para el Día de Muertos, presentando el 1 y 2 de noviembre en NOIA la cena “Sabores del Mictlán”, una experiencia culinaria creada por el Chef Omar Tovar que honra las ricas tradiciones mexicanas.

Ciudad de México, 29 octubre de 2024. San Miguel de Allende se prepara para celebrar uno de los eventos más emblemáticos de su rica herencia cultural: el Día de Muertos. Esta festividad, reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, ofrece una ventana única al alma mexicana, entrelazando tradiciones ancestrales y expresiones artísticas que honran a los seres queridos que han partido.

El Día de Muertos es una celebración vibrante que fusiona el respeto por la muerte con la alegría de la vida. En San Miguel de Allende, las calles se transforman en un lienzo de colores, con altares y ofrendas, en un espíritu comunitario que resuena en cada rincón. En este contexto, las tradiciones, como la elaboración de calaveras de azúcar y el uso de flores como cempasúchil, simbolizan la conexión entre el mundo de los vivos y los muertos.

En este vibrante contexto, NUMU Boutique Hotel se convierte en el refugio ideal para quienes desean sumergirse en la esencia del Día de Muertos.

La cena “Sabores del Mictlán” incluye una cuidadosa selección de platillos que destacan sabores del mar y de la tierra, acompañados de una interpretación de hanal pixán, la “comida de las ánimas” del pueblo maya, una tradición que celebra el vínculo entre los vivos y los muertos. Entre los platillos imperdibles se encuentra el tradicional pan de muerto, que pone el broche de oro a esta exquisita degustación.

NUMU Boutique Hotel se suma a la celebración del Día de Muertos en San Miguel de Allende, rindiendo homenaje a la memoria de aquellos que han partido. Con un altar impresionante y una cena de tradiciones otomí que da vida a la riqueza de la gastronomía local, los visitantes disfrutarán de una experiencia única que celebra la cultura y el legado de nuestras raíces.

Acerca de NUMU

NUMU Boutique Hotel – In The Unbound Collection By Hyatt es un exclusivo hotel boutique que combina el lujo contemporáneo con la rica herencia cultural de San Miguel de Allende. Con una ubicación privilegiada, servicios de primera clase y un compromiso con la excelencia, NUMU ofrece a sus huéspedes una experiencia inolvidable en el corazón de una de las ciudades más encantadoras de México.

Acerca de Hamak Hotels

Hamak Hotels, con más de 20 años de trayectoria, es una operadora mexicana de hoteles boutique que se distingue por ofrecer una hospitalidad auténtica y respetuosa, fusionando el lujo con la identidad cultural de cada destino. Con propiedades galardonadas internacionalmente, Hamak crea experiencias personalizadas que conectan a los huéspedes de manera profunda con el entorno y la cultura local. Su enfoque innovador y sostenible redefine el concepto de lujo en México y América Latina. Bienvenidos a Hamak Hotels, donde el lujo, la autenticidad y la armonía con el lugar se unen para ofrecer una hospitalidad con alma.