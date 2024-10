Policías atacan a jueza y otras trabajadoras del Poder Judicial en Chiapas

Excelsior

Elementos de la Policía de Investigación en Chiapas dispararon ayer, sin motivo aparente, contra la camioneta de una jueza federal, que iba acompañada de otras trabajadoras del Poder Judicial, en la zona oriente de Tuxtla Gutiérrez.

El grupo efectuó una actividad informativa en la Clínica de Diagnóstico de la Mujer Oriente, posteriormente, salió a bordo de tres camionetas y se dirigieron al Hospital Gilberto Gómez Maza, donde fueron interceptadas.

La jueza, comentó, de forma anónima, que los hombres armados no portaban uniformes, ni los vehículos llevaban algún logotipo que los identificara como PDI.

Afirmó que una camioneta gris, al tratar de esquivarla las volvió interceptar, pero lograron librar el atajo, y metros adelante le dispararon a la llanta de su unidad Jeep Zahara de color negra.

Con la llanta ponchada llegó a la base de la Policía Municipal, quienes la auxiliaron. Dijo que los agentes no supieron qué decir, cuando observaron que se trataba de una jueza y le inventaron varias razones.

Lo primero que “me dijeron fue que me habían marcado el alto, lo cual no es cierto. Luego, al mencionarles que la unidad trae un sistema de grabación de video, dijeron otras cosas y se retiraron; no así otros dos agentes de la Policía de Investigación.