NFL: Así se jugarla la Semana 1 de la temporada 2024-25

La Semana 1 de la NFL ya está a la vuelta de la esquina. La temporada comenzará este jueves 5 de septiembre cuando los Campeones defensores Kansas City Chiefs se enfrenten a al MVP vigente Lamar Jackson y los Ravens.

El duelo que abrirá la temporada será una repetición de la Final de Conferencia de la AFC. El año pasado los Chiefs salieron avante en un encuentro de pocos puntos ganando por marcador de 17-10.

Tras el juego de jueves por la noche la NFL se trasladará a Sudamérica para el primer partido en la historia en Brasil. Los Green Bay Packers y los Filadelfia Eagles se enfrentarán en el Neo Química Arena de Sao Paulo en punto de las 18:15 horas.

El primer domingo de NFL de la temporada iniciará con ocho juegos a mediodía (11:00 horas del centro de México). Los juegos serán, Saints vs Panthers, Giants vs Vikings, Bengals vs Patriots, Falcons vs Steelers, Colts vs Texans, Bills vs Cardinals, Bears vs Titans y Dolphins vs Jaguars.

La semana 1 continuará con cuatro juegos a media tarde. Primero Seahawks vs Broncos y Chargers vs Raiders se enfrentarán a las 14:05 horas, mientras que Cowboys vs Browns y Bucs vs Commanders se enfrentarán a las 14:25 horas.

El primer juego de Domingo por la Noche lo protagonizarán los Detroit Lions y Los Ángeles Rams, mientas que los New York Jets cerrarán la semana en el Monday Night Football enfrentándose a los finalistas de Super Bowl, los San Francisco 49ers.