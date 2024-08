SOY FÚTBOL

Después del desaguisado de la Leagues Cup y con el retorno de la actividad de la Liga MX con tres partidos la semana anterior, este viernes se reanuda formalmente el Apertura 2024 con nueve juegos de la Jornada 5, destacando el encuentro de Tigres UANL vs Chivas el día sábado 24 de agosto.

La jornada inicia el viernes con tres encuentros, con las visitas de Cruz Azul, Pachuca y Rayados a Querétaro, Mazatlán FC y el Club Tijuana.

Los encuentros arrancan a las 19:00 horas con el Gallos vs Cruz Azul y continuarán con el Mazatlán vs Pachuca a las 20:00 horas y el Xolos vs Monterrey a las 21:05 horas.

El día sábado estará sumamente cargado, pues se desarrollarán hasta 5 encuentros, iniciando con el Necaxa vs FC Juárez a las 17:00 horas.

A las 19:00 horas habrá triple cartelera con el León vs Santos, Atlas vs Pumas y Tigres vs Chivas, para cerrar a las 21:05 horas con el América vs Puebla desde el Estadio de la Ciudad de los Deportes.

El domingo se termina la actividad a las 12:00 del día con el Toluca vs San Luis en el Nemesio Díez.Liga MX: Horarios y canales dónde ver los partidos de la Jornada 5 del Apertura 2024

VIERNES 23 DE AGOSTO

Los encuentros arrancan a las 19:00 horas con el Gallos vs Cruz Azul y continuarán con el Mazatlán vs Pachuca a las 20:00 horas y el Xolos vs Monterrey a las 21:05 horas.

El día sábado estará sumamente cargado, pues se desarrollarán hasta 5 encuentros, iniciando con el Necaxa vs FC Juárez a las 17:00 horas.

A las 19:00 horas habrá triple cartelera con el León vs Santos, Atlas vs Pumas y Tigres vs Chivas, para cerrar a las 21:05 horas con el América vs Puebla desde el Estadio de la Ciudad de los Deportes.

El domingo se termina la actividad a las 12:00 del día con el Toluca vs San Luis en el Nemesio Díez.Liga MX: Horarios y canales dónde ver los partidos de la Jornada 5 del Apertura 2024