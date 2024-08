Liga MX: ¿Cuándo se jugará la Jornada 5 del Apertura 2024?

ESPN

La Liga MX se reanudará en su quinta fecha, después que todos los equipos han sido eliminados de Leagues Cup

Luego de que se disputaran tres partidos adelantados este fin de semana y de que todos los clubes mexicanos quedaran fuera de la Leagues Cup, el Apertura 2024 de la Liga MX se reanudará con normalidad el próximo 23 de agosto en la Jornada 5.

Fuentes de la Liga MX confirmaron a ESPN que no se programarán más juegos adelantados y que la próxima jornada se jugará completa, como se había planificado desde antes de iniciar el certamen.

América y Mazatlán FC quedaron fuera este sábado en cuartos de final de la Leagues Cup, con lo cual sólo quedan cuatro equipos de la MLS en la instancia de Semifinales.

El viernes pasado, Monterrey venció 1-2 al Puebla en el Estadio Cuauhtémoc, en un duelo adelantado de la Jornada 16; este domingo se disputaron dos juegos más reprogramados: el Tijuana contra Santos de la Fecha 8 (3-1) y el Atlético de San Luis vs Querétaro de la Semana 13 (4-0), toda vez que estos equipos quedaron eliminados en la fase de grupos de la Leagues Cup y por ende la Liga MX determinó que jugaran este fin de semana para que no perdieran ritmo.

Sin embargo, las múltiples eliminaciones del resto de clubes mexicanos en la Leagues Cup provocaron que la Liga MX decidiera no reprogramar más partidos y en cambio reanudar con normalidad el Apertura 2024 con su Jornada 5 a partir del 23 de agosto.

En esa fecha, el viernes 23 Cruz Azul visitará a Querétaro, Mazatlán recibirá a Pachuca y Tijuana será local ante Monterrey. El sábado 24, la actividad continuará con cinco compromisos: Necaxa vs FC Juárez, León vs Santos, Atlas vs Pumas, Tigres vs Chivas y América vs Puebla, mientras que el domingo solamente se jugará el Toluca vs Atlético de San Luis.