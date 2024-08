Bruno Mars se despide de México con un divertido video: “Te quiero mucho”

EL UNIVERSAL

El cantante se transformó en luchador y salió a cantar a las calles de la ciudad

México tiene un lugar especial en el corazón de Bruno Mars, o al menos eso es lo que demostró el cantante con su última publicación en las redes sociales.

Después de dar tres espectaculares fechas en el Estadio GNP, en las que puso a cantar y bailar a más de 195 mil personas, Bruno Mars se despidió del público mexicano con un divertido video en el que hace homenaje a nuestra cultura utilizando elementos como la lucha libre y la música del mariachi.

En el clip aparece el estadounidense, vestido con un traje completamente blanco y con algunos bordados mexicanos, sentado frente a un espejo y con una máscara dorada en las manos, mientras que en el fondo se le oye cantar: “I’m going to Mexico to fiesta” (me voy a México de fiesta”.

De un momento a otro, Bruno se pone la máscara y, de repente, la toma cambia para mostrarlo paseando por diferentes calles de la capital mientras baila y canta acompañado por sus músicos, quienes también portan atuendos muy mexicanos.

Si bien, Mars ya había logrado conquistar al público con sus conciertos, bailes e interpretaciones, este detalle terminó por enamorarlo; sobre todo por el emotivo mensaje que escribió al pie de la grabación.

“Gracias Ciudad de México por tres hermosas fiestas. Pude vivir un sueño de la infancia y ser luchador por un día. Te quiero mucho México. Te quiero mucho. ¡Disfruta de este éxito hasta que regrese!”, escribió; y firmó el texto como “Tu Brunito”.

En los créditos del video, la identidad enmascarada del artista fue descrita como “El Capitan Fuego”, personaje que tomó el escenario durante su última presentación en la ciudad , desatando la euforia de sus fans.

La reacción de los usuarios no se hizo esperar y en los más de 27 mil comentarios que ya inundan la publicación le expresaron su cariño y le pidieron que vuelva pronto, pues lo esperan con los brazos abiertos: “es un amor, neta me sorprendió”, “por favor vuelve pronto, eres más que bienvenido”, “te quiero mucho Brunito”, “Bruno, hermano, ya eres mexicano”, “ni un mexicano ama tanto a México como tú”, “regresa pronto”, “Bienvenido siempre”, “México también te ama, Brunito”, se puede leer.

Bruno Mars fue el primer artista en presentarse en el nuevo escenario del Estadio GNP Seguros, lo que ha hecho que ya pase a la historia de este recinto.