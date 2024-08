Gobernaremos San Pedro Cholula con y para todos: Tonantzin Fernández

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

rodese70@hotmail.com

http://robertodesachydebate. blogspot.com/

http://desdepuebla.com/

https://www.facebook.com/ desdepueblalomejor

https://twitter.com/ robertodesachy

https://twitter.com/ DesdePuebla_

Celular y whats 22 21 25 27 83

NINGÚN ACUERDO CON LA ACTUAL PRESIDENTA MUNICIPAL

-¿Te ayudó Paola Angon a ganar la elección?-, se le preguntó

-No, respondió.

-¿Hizo algo para apoyarte en la campaña?, ¿hay algún acuerdo con ella?-

-No, ninguno, ella es del PAN, me imagino que ayudó a su partido. El triunfo de Morena fue contundente, como lo demuestra el hecho de que se ganaron todas las juntas auxiliares, algo que no sucedió ni siquiera en 2018, cuando también se obtuvo la presidencia municipal, pero en 2024 con Claudia Sheinbaum y Alejandro Armenta como candidatos se triunfó en las 13 comunidades.

Esta victoria de Morena en San Pedro Cholula tiene mayor mérito, porque los adversarios, incluso, fueron a “balear casas de gente que me apoyaba, pero hicimos una campaña muy fuerte, casa por casa. También recibí mucho apoyo de la cabecera municipal, del centro, que regularmente era panista, pero en esta ocasión nos dieron el voto de confianza”, aseveró Tonantzin Fernández.