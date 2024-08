Fanáticos de los videojuegos, con ustedes, ¡Jazztick!

El Confesionario

Ray Zubiri

Jazztick es una banda chilena que está por primera vez en nuestro país, con un proyecto reversionando la música que escuchamos en los clásicos videojuegos, ahora con una fusión de jazz, rock y otras notas de color, quela hacen un deleite para chicos y grandes.

Lo que comenzó como un “palomazo” en un bar gamer se ha convertido en un proyecto serio, proponiendo la fusión de un género tan impredecible como el jazz junto a melodías icono de la infancia de muchos millenials y todavía más jóvenes encontrándose con los videojuegos clásicos, agregando rock y notas de color.

La banda está integrada por Sebastián Vera, Max González, Fernando Quintana y Ariel Flores, que ha logrado gran popularidad en el mundo geek y en el jazz.

Con logros icónicos en su país de origen que incluyen presentaciones en teatros y foros, Jazztick ha dedicado su carrera musical a conectar con audiencias fieles y cautivas a través de diferentes estrategias digitales y orgánicas, incluyendo una larga temporada en espacios públicos de Santiago de Chile.

Temas icónicos de Donkey Kong Country, The Legend of Zelda, Street Fighter, Super Mario Bros y Pokemon Red, entre muchos otros clásicos, han sido reversionados en un formato en vivo con una alineación que comprende bajo, batería, saxofón y teclados.

“La gira temática de Donkey Kong de Jazztick ha sido descrita como un espectáculo eléctrico y lleno de energía, capturando la esencia aventurera del juego y dejando a los espectadores emocionados en cada recinto”, comparte la banda sobre su experiencia en vivo.

Con más de 3 millones de reproducciones en su canal de YouTube y más de 10 mil oyentes mensuales en Spotify, Jazztick decide aterrizar en México este año, atendiendo a un llamado de los fans, quienes se han convertido en el número uno en sus estadísticas de seguidores y oyentes.

Como parte del espectáculo que presentan en su gira por México, está la sección temática de Zelda, uno de los videojuegos más icónicos de la era moderna.

Tengo cinco pases dobles para disfrutar el concierto de Jazztick Donkey Kong, en Sala Sonar, Puebla, ubicada en 15 Poniente, 309, El Carmen, el próximo viernes 16 de agosto a las 20:00 horas.

Si quieres ganar tus accesos, lo único que debes hacer es seguirme y escribirme vía Instagram @RayZubiri y los primeros cinco que lo hagan podrán disfrutar de esta presentación.

Gilbert O’Sullivan presenta Songbook

Uno de los cantautores más emblemáticos de su generación graba versiones reducidas de 12 canciones de su extraordinario catálogo. De hecho, incluye la primera regrabación de su clásico single de 1971 Alone again (Naturally) y una nueva canción escrita específicamente para el álbum, A kiss is a kiss.

La idea de Songbook surgió tras el espectáculo de O’Sullivan en el Barbican en 2022 (en el que Tim Burgess, de The Charlatans, hizo dúo con él en Nothing Rhymed). A BMG se le ocurrió la idea y sugirió a O’Sullivan que lo grabara de tal manera que capturara la instrumentación y la interacción entre él y el guitarrista Bill Shanley.

Tras seleccionar cuidadosamente las 12 canciones que serían regrabadas, Gilbert insistió en que las canciones debían grabarse en un local sin público y no en un estudio.

A partir de entonces, la grabación tuvo lugar durante dos días a finales de 2023 en Lafayette, King’s Cross, con O’Sullivan al piano, los guitarristas Bill Shanley y Andy Wright (Simply Red, Jeff Beck, Simple Minds e Imelda May) y Gavin Goldberg en la producción.

El álbum resultante es un viaje a través de la extraordinaria composición de este maestro, uno de los compositores más talentosos y brillantes de su generación.

A las canciones icónicas de los inicios de O’Sullivan Nothing rhymed, Alone again (Naturally), We will y Happiness is you and me, se unen canciones de los álbumes más recientes de Gilbert, incluyendo Dansette dreams and 45s de 2018 y I’ll never love again, y Blue anchor bay de 2022, canciones que igualan en brillantez a sus primeros trabajos.

La intimidad de Songbook ejemplifica la mezcla única de Gilbert O’Sullivan de artesanía melódica, juego de palabras ingenioso, agudeza tópica y humor surrealista, que le ha dado una carrera duradera y entrañable.

La habilidad de O’Sullivan para componer canciones ha sobrevivido y trascendido las modas, las ventas millonarias mundiales y los elogios de la crítica, en una carrera que ha abarcado 55 años y Top 10 de singles y número uno en todo el mundo, incluido el clásico Alone again (Naturally), que encabezó las listas estadounidenses durante seis semanas y le valió tres nominaciones a los Grammy.

Su legado e influencia han sido reconocidos por una amplia gama de artistas, entre ellos Paul Weller, Nina Simone, Neil Diamond, James Murphy (LCD Soundsystem), Ron Sexsmith, Har Mar Superstar, Mick Hucknall, Gary Barlow, Boy George, Rumer, The Lemon Twigs, Empire Of The Sun, CMAT, Michael Bublé y Diana Krall.

GANA BOLETOS PARA EL CINE Y DISFRUTA LA PELICULA QUE QUIERAS

Tengo 20 pases dobles para que te vayas a Cinépolis Plaza Pradea Valsequillo, ubicado en Bulevar Capitán Carlos Camacho Espíritu, 7736, San José Xilotzingo, a disfrutar la película que tu quieras de lunes a domingo.

Lo único que tienes que hacer es seguirme en Instagram @RayZubiri, mandarme tu nombre completo vía MD, decirme el nombre del medio donde leíste esta promoción y listo. Te contestaré para confirmar que ganaste tu pase doble.

La columna de esta semana ha terminado. Pueden ir en paz.

¡Escúchenme! de lunes a viernes en el programa donde siempre aprendemos algo nuevo De Todo Un Poco con seguro servidor de 10 a 11 de la mañana en Radio BUAP 96.9 FM.

Contacto: rayzubiri@yahoo.com.mx Redes Sociales: @RayZubiri

Si usted es un medio de comunicación y se pregunta si puede publicar esta columna en su medio, ¡la respuesta es sí! Solo asegúrese de dar el crédito adecuado a www.revistapuebla.com y al autor.