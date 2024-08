Partidos para hoy viernes 9 de agosto; Leagues Cup, Liga de Expansión MX, París 2024 y más

Soy Fútbol

Este viernes 9 de agosto, el fútbol nos tiene preparados una serie de partidos emocionantes que prometen mantenernos pegados a la pantalla. En el centro de la atención estarán los duelos de la Leagues Cup, donde los clubes aztecas buscarán demostrar la calidad de la Liga MX frente a sus rivales de la MLS de Estados Unidos.

Uno de los partidos más esperados es el enfrentamiento entre Orlando City y Cruz Azul a las 17:30 horas, transmitido por MLS Seasons Pass en Apple TV. Los Cementeros intentarán imponer su jerarquía y continuar avanzando en este torneo binacional que ha sido una plataforma para medir fuerzas entre ambas ligas. Otros encuentros destacados de la Leagues Cup incluyen Cincinnati FC vs Santos, DC United vs Mazatlán FC, y Toluca FC vs Houston Dynamo.

La jornada también trae acción en la Liga de Expansión MX con partidos como Venados vs Celaya a las 19:00 horas y CD Tapatío vs TM Futbol Club a las 21:00 horas, ambos transmitidos por Hi Sports TV. Estos encuentros son cruciales para los equipos en su lucha por subir a la máxima categoría del fútbol mexicano.

En los Juegos Olímpicos, los partidos por las medallas prometen ser emocionantes. En la categoría femenina, Alemania se enfrenta a España por la medalla de bronce a las 07:00 horas, mientras que en la categoría masculina, Francia y España lucharán por la medalla de oro a las 10:00 horas. Ambos partidos serán transmitidos por Claro Sports y Claro Sports YouTube, ofreciendo un espectáculo de fútbol de alto nivel.

Además, la Liga MX Femenil también tendrá actividad con partidos como Club León vs Cruz Azul a las 17:00 horas, seguido de Pumas vs Pachuca a las 19:00 horas y Mazatlán FC vs FC Juárez a las 21:06 horas. Estos encuentros serán transmitidos por FOX Sports Premium, Amazon Prime Video, y Vix Gratis, y son una gran oportunidad para disfrutar del talento y la competitividad del fútbol femenino mexicano

Partidos para hoy viernes 9 de agosto; Leagues Cup, Liga de Expansión MX, París 2024 y más