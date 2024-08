MLS contra Liga MX: Así van los dieciseisavos en Leagues Cup

AS MÉXICO

Este lunes se llevó a cabo el penúltimo día de actividades en la fase de grupos por la Leagues Cup 2024, donde se dieron algunos resultados sorpresivos. Los dieciseisavos de final cada vez están más cerca y los enfrentamientos se perfilan para ser totalmente apasionantes en la competición que mide a la MLS contra la Liga MX desde territorio norteamericano.

Hay que recordar que Club América, como bicampeón de la primera división mexicana, y Columbus Crew, como el ganador de la temporada 2023 en la liga de Norteamérica, ya esperan en la ronda de 32 equipos. En el caso de ambos conjuntos, este día conocieron a sus rivales: Las Águilas se medirán al Atlas y The Crew hará lo propio contra Sporting Kansas City.

Estos duelos son debido a que Toluca ganó su grupo (Oeste 4) y Houston Dynamo se llevó su sector (Oeste 8). Al ser líderes, los Diablos Rojos ahora tienen que jugar contra la franquicia de la ‘Ciudad Espacial’, ya que esto ya lo establecía la organización del a Leagues Cup. Un enfrentamiento interesante para ellos es que en octavos de final chocarán contra el ganador de Colorado Rapids vs. FC Juárez.

Algunos de los partidos más atractivos que ya estaban decididos son LAFC vs. Austin FC, Inter Miami vs. Toronto FC, Seattle Sounders vs. LA Galaxy, Tigres UANL vs. Pachuca y Orlando City vs. Cruz Azul. El último grupo que tiene que definir a las escuadras que avanzan a la ronda de 32 es el Este 5: New England Revolution, Nashville SC y Mazatlán FC.

Así van los dieciseisavos en Leagues Cup 2024

Miércoles 7 de agosto

LAFC – Austin FC

Vancouver Whitecaps – Pumas UNAM

Jueves 8 de agosto

Inter Miami – Toronto FC

Seattle Sounders – LA Galaxy

SJ Earthquakes – Necaxa

Tigres – Pachuca

Viernes 9 de agosto