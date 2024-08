Simone Biles se resbala en la final de viga de equilibrio y pierde el podio olímpico

INDEPENDENT ESPAÑOL

Esta vez no hubo medalla para Simone Biles en la viga de equilibrio.

La estrella estadounidense de la gimnasia resbaló y cayó del aparato al acabar su serie acrobática durante la final de los Juegos de París el lunes, lo que le negó la oportunidad de agregar a los bronces que ganó en el evento en los Juegos de 2016 y 2020.

Con un leotardo azul y blanco con más de 5.000 cristales, Biles estaba a más de la mitad de su rutina cuando no pudo mantener el equilibrio. Cayó de la viga sobre la lona, mientras miles de personas dentro de un Arena Bercy abarrotada suspiraron.

Biles recibió una puntuación de 13.100, empatada en el cuarto lugar con su compatriota Sunisa Lee.

Hubo una larga espera para que se publicara su puntuación. En un momento dado, Biles no pudo ocultar su fastidio con la mirada al saber que no iba a terminar en el podio de las medallas.

La italiana Alice D’Amato se llevó el oro con una puntuación de 14.366. La italiana Zhou Yaqin obtuvo la plata con un 14.100, justo por delante de la italiana Manila Esposito.

