Shaila Dúrcal platica sobre “Mi amor sin tiempo”, su nuevo sencillo

“Mi amor sin tiempo” es el nuevo sencillo de la cantante y compositora española Shaila Dúrcal. Cabe mencionar que es el tema oficial de la telenovela del mismo nombre, que produce el reconocido Carlos Moreno Laguillo y que se transmite de lunes a viernes a las 18:30 horas por “las estrellas”.

De hecho, Shaila Dúrcal interpretó el tema en vivo acompañada por mariachi precisamente el día en que la telenovela y elenco fue presentada a los representantes de los diferentes medios de comunicación.

Platicamos con ella ese día, gracias a las finas atenciones del licenciado Javier Rosas, de TelevisaUnivision.

MD’B: ¿Cómo llegó a tu vida la oportunidad de interpretar el tema oficial de la telenovela “Mi amor sin tiempo”?

SD: Cómo llega la vida que de repente salen estas situaciones. Carlos quería contar conmigo porque yo soy bien romántica, eso es lo que siempre he cantado, al amor, al desamor y creo que queda perfecto poder interpretarla. Gustavo Farías que es el productor de la canción hizo un trabajo maravilloso y cuando se junta la gente que tiene que ser en el momento ideal y con un proyecto como este. Es una novela maravillosa. Es la primera vez que tengo esta experiencia de poder presentarla en una noche especial con todos los actores, con todo el elenco, con toda la prensa y es muy especial este día cuando ya la entregas a la gente.

MD’B: Eres una gran defensora de la música de mariachi, de la música vernácula.

SD: Siempre la he defendido. Al principio fueron los propios fans de mi madre, porque yo empecé con un poco de híbrido, pero siempre más pop, más baladas, baladas románticas de amor, de desamor, pero el público mismo cuando ya no estuvo mi madre quería escucharme y me decían “¿qué pasa si cantas ranchero?” y ya me sentía yo como mi madre cuando la primera vez que le dio una canción Juan Gabriel, decía ella “¿pero cómo voy a cantar esto si yo soy española?”, pero la gente me insistió y era maravilloso poder llegar al punto de poder seguir aportándole a la música mexicana como española que soy, pero tengo familia mexicana, por lo que mi corazón es mexicano y es algo muy bonito poder seguir componiendo . Ahora viene mi nuevo disco a partir de este tema y que será todo de mariachi, con composiciones mías y de mi marido y de grandes amigos de la industria como Luis Carlos Monroy, grandes compositores, imagínate. Entonces estoy trabajando en eso, este granito; si Dios quiere tengo para el otoño tengo otra vez disco.

MD’B: ¿Qué tanto influyó tu talento creacional en relación a la canción de la telenovela “Mi amor sin tiempo”?

SD: Todo tiene que encajar. Es química; la canción tiene que ir con el artista, la voz, todo, el estilo, para poder defenderla. Gustavo me conoce desde que era así chiquitita, imagínate, trabajando con Juan Gabriel toda la vida, con mi mamá estuvo trabajando, entones es algo maravilloso porque ya sabe por dónde con ese sonido. Claro, cuando yo lo interpreto sale ese sello Dúrcal y es algo muy bonito; es esa mezcla del ranchero con ese sello particular Dúrcal.

MD’B: ¿Aparte de interpretar esta canción fuiste invitada a actuar en la telenovela?

SD: Hemos hecho unos videoclips muy interesantes en donde aparecen los actores, entonces, quieras o no estamos involucrados. No voy a hacer personaje hasta ahora, pero todo puede pasar.

MD’B: ¿Por que el público tiene que ver esta telenovela?

SD: La novela es algo maravilloso porque ha seguido trascendiendo de generación en generación. Tiene un sello muy particular lo que es la telenovela; es muy diferente a las series, y ese drama que siempre hay, esas tramas tan rebuscadas que sí pasan en la vida real y por eso la gente se identifica tanto y yo creo que ese es el punto, el verlo y tú mismo te vas poner en el saco y esto me pasó o no; es algo cotidiano de la vida.

MD’B: ¿Por qué el público tiene que apostar por tus canciones, por tus discos?

SD: Porque hay pocos artistas que están haciendo este tipo de música romántica y sobretodo en el género ranchero. Seguiré desarrollando eso y creciendo con la música. Yo creo que es algo muy bonito también para dárselo a los jóvenes de ahora, necesitan esa parte romántica también.

MD’B: ¿Cuándo sale el disco?

SD: No puedo decir una fecha, pero estoy trabajando todo este veranito y si Dios quiere para final de este año o para el otro año.

MD’B: ¿La canción de la telenovela será el primer sencillo del disco?

SD: Pues puede ser, no lo había intuido, pero puede ser.