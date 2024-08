Cumplimos en materia económica, pero me faltó recalcar que los programas sociales son constitucionales y obligatorios: Alejandro Cañedo Priesca

DEBATE

Hasta en lo electoral entregó buenas cuentas, aunque perdió la diputación local, pero el actual secretario municipal de Economía y Turismo, Alejandro Cañedo Priesca, hizo que el partido que lo postuló directamente, el PSI, pasara de menos de mil votos en 2021 a más de 28 mil en junio pasado, así que, para la franquicia que acaba de heredar Nadia Navarro, su nominación fue un éxito.

Pero, como ya se mencionó, para el propio Cañedo Priesca no lo fue, porque resultó derrotado, al igual que todos los candidatos de la coalición PAN-PRI-PRD-PSI, en los comicios locales del 2 de junio pasado. Sin embargo, el funcionario del ayuntamiento de Puebla no se arrepiente de aceptar la candidatura, “porque fue un aprendizaje sobre lo que no soy”.

Entrevistado, Cañedo Priesca admitió “soy técnico en turismo, no un político y en la campaña vi una Puebla totalmente desgarrada en algunas zonas de la ciudad, algo que no imaginé, pude conocer la verdadera capital del estado, que el turismo puede ayudar con inversiones, empleos mejor pagados y mayores condiciones de vida”.

Interrogado acerca de si volvería a ser candidato, admitió que “lo tomaría con mucha más calma, lo pensaría más que en esta ocasión”, aunque fue precavido, no quiso emitir una negativa rotunda, “en este momento yo diría que no, pero no sé qué pase en 3 años” y fue precavido al no fijar una posición que, más adelante, se le pueda echar en cara.

PUEBLA CAPITAL, RECUPERADA DE LA PANDEMIA

El resultado electoral se debió a que la mayor parte de la gente es empleada y/o carece de un trabajo o forma parte de la 3ra edad y muchos son beneficiarios de los programas sociales federales y para dichos votantes era importante mantener ese apoyo y, en mi caso, durante la campaña, tal vez, me faltó señalar que dichos recursos son constitucionales, necesarios y obligatorios, admitió Cañedo Priesca.

No obstante, insistió en que el ayuntamiento cumplió en materia económica y turística con programas, como Crédito Contigo, Festín Poblano, feria del empleo, Noche de Museos, apertura rápida de empresas. Durante el trienio se atrajeron inversiones por cerca de 7 mil millones de pesos, más que en la administración municipal anterior, aunque en esa ocasión ocurrió la pandemia.

Los niveles de inversión en Puebla capital son estables, con la ciudad en crecimiento, se atiende a las empresas con facilidades de apertura, créditos, etc. Durante el trienio, según el IMSS, en la ciudad se generaron alrededor de 14 mil nuevos empleos, pero habrá que sumar las plazas formales creadas y no registradas ante dicha institución federal, como los pequeños propietarios y/o de franquicias asentadas legalmente en otros estados.

En el rubro de turismo, del 15 de octubre de 2021 al 30 de junio pasado se recibió a 7.3 millones de visitantes, incluso, ya se superó la cantidad de viajeros registrados en 2019; es decir, antes de la pandemia y ya se recuperó la cantidad de noches que la gente se queda en Puebla capital, cuando dicha cifra era menor a una y ahora alcanzó el 2días de hospedaje y el 56 por ciento promedio de ocupación hotelera, precisó Cañedo Priesca.

La Angelópolis cerrará el trienio con 8 millones de turistas, aunque faltaron recursos para el programa Crédito Contigo, una herramienta muy exitosa, porque se otorgaron 7 mil 500 apoyos de este tipo, pero la necesidad es mucha y, de contar con los fondos necesarios, habríamos dado 12 mil, recalcó el funcionario.