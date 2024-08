AMLO asegura que Sheinbaum será la mejor presidenta “del mundo mundial”

MILENIO

El presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que Claudia Sheinbaum será la mejor presidenta “del mundo mundial”.

En el marco de la inauguración de la carretera Acayucan-La Ventosa en Veracruz, el mandatario dijo que es tan bueno el perfil de la próxima presidenta que ya hasta quisiera que fuera el día de entregar la banda presidencial.

“Y Claudia, de primera, la mejor presidenta del mundo, del mundo. Como dirían allá en mi pueblo, del mundo mundial”, expresó en breve entrevista al concluir el acto oficial.

En el discurso del acto oficial, López Obrador insistió en que está muy contento porque va a entregar el poder ejecutivo a una mujer extraordinaria, con principios e ideales.

Consideró que no pudo ser mejor para el país la llegada de la virtual presidenta electa dado que es una persona preparada.

“Por eso estoy muy contento, ya quisiera yo que fuera el día de entregarle la banda; no hay ningún problema, pendiente, no hay afortunadamente nada qué temer, van muy bien las cosas y como ya lo planteó, van a continuar los programas del bienestar, adulto mayor, ese programa del médico para el adulto mayor en el hogar va a ayudar mucho porque cuando ya se está grande ya lo único que quiere uno es que lo escuchen”, destacó.

El presidente aceptó que si este proceso no tuviera continuidad, sería preocupante y no se podría ir a Palenque a su retiro, tal como lo va a hacer a partir del 1 de octubre.

Por tanto, dijo que él se va a ir a su rancho pero va a continuar parte de su legado.

“Y vamos a continuar y digo vamos porque pues, se quedan ideas y programas, pero la verdad, es que yo ya en unos días más me jubio, pero me voy muy contento, eso también lo quiero compartir con ustedes”, puntualizó.

Al terminar su discurso, el presidente lanzó ¡vivas! como acostumbra, pero en esta ocasión y por primera vez lanzó un viva para la próxima presidenta “¡Viva Claudia Sheinbaum!”.

Al salir del evento, el presidente fue despedido por El Mariachi Garibaldi, quien le cantó la canción “Los caminos de la vida”, una de las favoritas del presidente, quien escuchó desde la camioneta mientras saludaba y se tomaba selfies con sus simpatizantes.