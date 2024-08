Mujer de Huauchinango pide ayuda para desalojar su inmueble 

María Huerta

Proveniente de Huauchinango, Petra Najera Flores, de 80 años de edad acusó como violentados sus derechos humanos, toda vez que el pasado 12 de julio de 2024, se llevaría a cabo el desalojo de su propiedad, cuyo en cda. De jazmines #15, col. El Ocote, no obstante; no fue así.

Por ello pidió la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Sergio Salomón Céspedes.

Explicó que, de acuerdo al expediente 543/2024, la citaron el día 12 de julio de 2024 a las 12:00 p.m. para hacer el desalojo con el policía municipal, el Sr. Miguel de Jesús Hernández Olmedo, cerrajero (Sr. Yavin) el Lic. Juan Francisco Morgado Hernández defensor público de huauchinago, la lic Idalia secretaria del juez mixto de huauchinago y su asistente, la que llevaría a cabo la diligencia y el secretario.

“Estando ya todos presentes, nos dirigimos a mi domicilio. Al llegar, tocaron la puerta de mi domicilio donde se desalojaría a las personas, tocando varias veces la puerta y, al ver que no abrían el zaguán, la Lic. Idalia le pidió al señor cerrajero (Yavin) que se dispusiera a abrir el zaguán, el cual, ya abierto nos dirigimos a la puerta de mi casa, nuevamente tocó el cerrajero (el Sr. Yavin) y, al ver la Lic. que seguía sin haber respuesta, dio nuevamente la orden que se abriera, en ese momento abrió la cortina Mahaly Saraí Escobedo Ortega, de 23 años de edad, hija del Sr. Isaí Escobedo Nájera y de la Sra. Blanca Estela Ortega Castillo, a quien se le pidió que abriera la puerta, porque venían a hacer un desalojo de las personas que ahí habitan. Ella, en ese momento, dijo que le hablaría a la policía y la misma policía le respondió: Nosotros estamos aquí y somos la policía”.

La licenciada Idalia dio la orden al cerrajero que se abriera la chapa, ya que Mahaly Saraí de 23 años de edad, se negaba a abrir la puerta. Al entrar al domicilio, se encontraba su abuela materna, la cual lleva por nombre Josefa Castillo Gayosso, de 60 años.

“Estando ya dentro del domicilio, la Lic. Idalia, el secretario, el Lic. Juan Francisco Morgado Hernández y su asistente, le comentaron que estaban ahí para llevar a cabo un desalojo por orden del juez mixto Lic. José Bernardo Elfego Torres Nolasco, juez de lo civil y penal de esta entidad.

Sin embargo, señaló que, tras una hora, el lic Juan Francisco Morgado Hernández, le informó que no se llevaría a cabo el desalojo, ya que no estaban presentes el Sr. Isaí Escobedo Nájera ni la Sra. Blanca Estela Ortega Castillo, retirándose de mi domicilio la Lic. Idalia, el secretario, el Lic. Juan Francisco Morgado Hernández, su asistente, la policía y el Sr. Yavin (cerrajero).

“Pasados 20 minutos la Sra. Josefa Castillo Gayosso y Mahaly Saraí Escobedo Ortega sacaron 5 bolsas negras y un mueble pequeño, llegó una camioneta y subieron sus cosas, dejando las dos puertas abiertas así como la ventana que da a la calle; yo, al percatarme de eso, cerré el zaguán y me fui de inmediato al juzgado a avisar lo que había acontecido, pedí hablar con la Lic. Idalia y ella me comentó que era pertinente que yo hablara con el juez para decirle lo que había pasado, solo que esperara a que se desocupara, ya que estaba una persona con él, en cuanto el juez se desocupó entré con él y le expuse lo que había pasado, me contestó que ya no era un horario de atención, pues ya era la hora en que había terminado, pero que aún así él me daría la atención”.

Posteriormente, la Lic. Idalia y al Lic. Juan Francisco Morgado Hernández me comentaron que tenían que regresar al domicilio para verificar lo que yo les había dicho.

“Regresamos a mi domicilio, el Lic. Juan Francisco Morgado Hernández, la Lic. Idalia y el secretario.

Anotando ellos lo que había quedado en el domicilio y tomando las fotos pertinentes de evidencia de cómo dejaron las personas Josefa Castillo Gayosso y Mahaly Saraí Escobedo Ortega al salir del domicilio. Al terminar hicieron un informe que ellos se llevaron sin dejarme copia alguna y retirándose de mi domicilio”.

Cabe mencionar que hasta el 31 de julio de 2024 no se ha concluido el desalojo de los muebles que aún quedan en mi domicilio, por eso hago esta denuncia para que por favor tomen cartas en mi asunto”.