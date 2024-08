Tips para organizar la mochila de tus hijos en este regreso a clases

Staff/RG

El regreso a clases es un momento lleno de emoción y actividades para disfrutar en familia, pero con tantas tareas en mente, como comprar uniformes y útiles escolares, a veces puedes olvidar una que es de suma importancia: organizar correctamente la mochila.

Es importante que tus niños lleven todo lo necesario sin cargar de más; para ayudarte con eso, Mamá Lucha te ofrece algunos consejos para que las mochilas de tus pequeños estén perfectamente ordenadas.

Mochila ideal. Debe ser del tamaño adecuado para un niño, extendiéndose desde cinco centímetros por debajo de los omóplatos hasta la cintura. No debe superar entre el 10-15% de su peso corporal para evitar lesiones y que sea cómoda. Es importante que tenga varios compartimentos para distribuir el peso uniformemente y con correas anchas y acolchadas. Ten en mente que una de las cosas que a los peques más les emociona del regreso a clases, es elegir su mochila con sus personajes favoritos. En Bodega Aurrera puedes encontrar de Minions, Intensamente, Mario Bros, las princesas y muchos más.

Agrupar los útiles. Enseña a tus hijos a aprovechar todos los compartimentos: los más pequeños pueden servir para guardar monedas o cosas muy pequeñas y los medianos para el almuerzo (en caso de no llevar lonchera). Para que los lápices, plumas, colores, etc., no estén regados, adquiere una lapicera, en Bodega Aurrera puedes encontrar de diferentes tamaños y estilos. También procura que los cuadernos y libros más pesados, vayan en el compartimento más cercano a la espalda para equilibrar el peso.

Revisión diaria. Un hábito importante para toda la familia es checar su mochila cada noche. Asegúrense que todos los útiles que necesitan para el día siguiente estén en su lugar y los que no, se queden en casa para que no carguen de más. Eso no solo evita que olviden cosas, sino que también les enseña a ser ordenados.

Sin duda, con estos consejos de Mamá Lucha tus peques tendrán un regreso a las aulas sin prisas y sin que se les olvide nada. Recuerda que en las tiendas Bodega Aurrera o en línea puedes surtir la lista de útiles escolares con los precios más bajos y por cada compra que realices no olvides registrar tu ticket y ser parte de Bodega Aurrera Beneficios para obtener múltiples promociones en entretenimiento, servicios, viajes y muchas cosas más.