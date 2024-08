Llegarán a Puebla reliquias de San Judas Tadeo

Jorge Barrientos

La arquidiócesis de Puebla se congratuló por la próxima visita de una reliquia de primer grado de San Judas Tadeo, uno de los santos más queridos por la feligresía mexicana.

La visita se realizará en la Santa Iglesia Basílica Catedral de Puebla del martes 27 al jueves 29 de agosto de 2024.

La reliquia, un fragmento de hueso de un brazo del santo, será solemnemente recibida el 27 de agosto a las 8 AM por la puerta de la Catedral de la 5 Oriente y se colocará para su veneración en el Altar de los Reyes.

Estará disponible para la veneración de los fieles de 9:30 AM a 11:45 AM y de 12:45 PM a 6:45 PM, interrumpiéndose solo para las celebraciones eucarísticas en el Altar Mayor a las 8 AM, 9 AM, 12 PM y 7 PM. La reliquia será despedida al término de la misa de 7 PM del 29 de agosto.

La veneración de reliquias, como la de San Judas Tadeo, tiene una larga tradición en la Iglesia Católica, donde se consideran objetos sagrados que conectan a los fieles con los santos.

Las reliquias de primer grado son fragmentos del cuerpo del santo, mientras que las de segundo y tercer grado incluyen objetos que pertenecieron o estuvieron en contacto con el santo.

San Judas Tadeo, conocido como el abogado de las causas imposibles, es uno de los doce apóstoles de Cristo y es importante distinguirlo de Judas Iscariote, el apóstol que traicionó a Jesús.

San Judas Tadeo fue un fiel evangelizador que, junto con Simón, predicó en Mesopotamia y Persia y fue martirizado en Suamir, Persia, aproximadamente en el año 62.