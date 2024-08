AMLO sostendrá llamada con Lula y Petro sobre situación en Venezuela

LA JORNADA

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador tendrá una llamada este medio día con sus homólogos de Brasil y de Colombia, Luiz Inacio Lula da Silva y Gustavo Petro, para dialogar en torno a la situación que se vive en Venezuela tras el proceso electoral del pasado domingo y el “evidente injerencismo” de algunos actores, como la Organización de Estados Americanos (OEA).

En su conferencia de esta mañana en Palacio Nacional, se preguntó al mandatario en torno a esta comunicación que sostendrá con los presidentes —dos de las figuras más destacadas en el progresismo de América Latina— en la cual la posición de México será a esperar a que resuelva la autoridad electoral venezolana, la cual tiene hasta 30 días de acuerdo con la ley para resolver, que se respete el fallo, que no haya violencia en esa nación y luchar contra el injerencismo.

“Es probable que hoy hablemos por teléfono con el presidente Lula y con el presidente Petro, al medio día de México, como a las 2 de la tarde. Vamos a platicar sobre las posturas que se tienen en el caso de Venezuela. Nosotros hemos actuado con prudencia para no meternos en un asunto que corresponde fundamentalmente a los venezolanos”, señaló el tabasqueño.

Cuestionado sobre si México, Brasil y Colombia podrían acordar una mediación, respondió que “no, el caso de nosotros no es ese nuestro propósito. La verdad es que pensamos que se puede resolver en Venezuela con la participación de los órganos electorales de conformidad de las leyes de ese país”.

Indicó que la posición de su administración es que la crisis poselectoral en la nación sudamericana se pueda resolver con la participación de los órganos electorales, de conformidad con la Constitución y las leyes venezolanas.

“Esa es nuestra postura”. E inclusive recordó que cuando se dio el conflicto poselectoral el Estados Unidos, su gobierno esperó hasta la resolución de las autoridades correspondientes para felicitar y reconocer al presidente Joe Biden.

Y enfatizó: “También que no haya tanto injerencismo, o mejor dicho, que no haya injerencismo. Quizás digo tanto porque es evidente ¿no? De que hay mucha intervención, lo que no sucede”.

Sobre la intervención del secretario general de la OEA en el conflicto en Venezuela, López Obrador subrayó que representa los intereses de grupos hegemónicos de la región.

“Es parte de lo mismo, el no actuar con prudencia. La OEA no ayuda, por eso no asistimos nosotros (a la sesión citada ayer), porque parece un apéndice de gobiernos hegemónicos o gobiernos conservadores, de derecha, autoritarios, en realidad antidemocráticos.

“Pero eso ya no tiene nada que ver con los nuevos tiempos, esos son procedimientos caducos, de hace siglos, donde se quedaban estos organismos y eran manejados por las potencias y se permitía que intervinieran las potencias en los asuntos internos de los países, se violaban las soberanías y se actuaba de facto en los hechos como si existiera un gobierno del mundo, que era el que decidía dónde había democracia, dónde no había democracia; y se tenían que alinear todos, si no, intervención. Y quitaban y ponían a gobernantes a su antojo, bloqueaban países, manejaban”.

El mandatario mexicano criticó además la postura asumida por la mayoría de los medios de información, incluidos los “más afamados del mundo”, en torno a la crisis venezolana.

“Actúan como alcahuetes, como tapaderas, correas de transmisión de lo que deciden los que se creen dueños del mundo. Y llenan, atosigan de información distorsionada, de falsedades en radio, periódicos, televisión, redes sociales. Es un bombardeo de mentiras mundial”.