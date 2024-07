AMLO anuncia que México no participará en la reunión de la OEA sobre las elecciones de Venezuela: “Es mucha intervención”

INFOBAE

El mandatario federal se mantuvo con una postura cautelosa para no declararse a favor de ninguno de los bloques políticos

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Alicia Bárcena, no participará en la reunión de la OEA que se tiene programada para hoy, en donde se prevé que se aborde la discusión sobre la situación post-electoral que se vive en Venezuela.

El mandatario federal explicó que el motivo para no asistir a este evento es porque no están de acuerdo con la actitud “intervencionista” e “injerencista” de la Organización de los Estados Americanos (OEA) motivo suficiente para no estar dispuestos a participar en la reunión.

Criticó que previó a que se dieran a conocer los resultados, Luis Almagro, secretario general de la OEA, se posicionó a favor de uno de los candidatos, lo que a su parecer no es responsable para que se pueda llegar a una aclaración del proceso electoral de manera pacífica. Según cifras reveladas por medios de comunicación, tras las protestas masivas en contra de los resultados, han muerto 13 personas.

“Yo tengo la información de que Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores, no va a participar en la reunión de la OEA y no vamos a participar porque no estamos de acuerdo con la actitud de parcialidad de la OEA. Antes de conocer resultados, el director de la OEA, Luis Almagro ya había reconocido a uno de los candidatos sin pruebas de nada, entonces para qué vamos a una reunión así, eso no es serio, no es responsable, no ayuda a buscar una salida pacífica, democrática a un conflicto de un país”, comentó el mandatario federal en su conferencia de prensa.

El presidente López Obrador mantuvo su postura cautelosa sobre el resultado de las elecciones, insistió en esperar el cómputo de los 100% de las actas, además que espera que la OEA presente pruebas sobre los señalamientos que hace en relación con las supuestas irregularidades, pues considera que debe haber constancias del Consejo Nacional Electoral de Venezuela.

“Yo creo que se tienen que presentar pruebas, las actas, pienso que deben tener actas aunque la elección se haya llevado de manera electrónica, pienso que en el procedimiento hay actas, hay constancias para saber qué sucedió porque nos quedamos en un lado en el 80% de los resultados, en general, en una de las partes, y ayer estaba leyendo que el 80% pero en un cuadro, en una gráfica, tienen que haber actas y entonces vamos a poder decidir en definitiva”, dijo.

El día de ayer, el secretario general de la OEA instó a Nicolás Maduro a que reconozca su derrota en los comicios presidenciales de Venezuela o que se convoquen a nuevas votaciones “más transparentes”.