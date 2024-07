París 2024: Así van los deportistas mexicanos este martes 30 de julio

ARISTEGUI NOTICIAS

Este martes 30 de julio la participación de los deportistas mexicanos en los Juegos Olímpicos de París 2024 está marcada por la actuación de Prisca Awiti Alcaraz, quien sigue su avance en la disciplina de judo.

La calidad del agua del río Sena obligo a posponer la prueba de triatlón prevista para este día, por lo que será mañana miércoles cuando participen los mexicanos Aram Peñaflor y Crisanto Grajales.

Estos son los principales resultados hasta el momento.

Judo

La judoca mexicana, Prisca Awiti Alcaraz, avanzó a cuartos de final tras vencer por un ippon (punto) a la polaca Angelika Szymanska, la número de cuatro del mundo, en la categoría de los 63 kg.

De madre mexicana, padre keniano y nacimiento en Londres, la judoca ha representado a México internacionalmente desde 2017, incluidos los Juegos Olímpicos Tokyo 2020.

La deportista es cuatro veces ganadora de oro en abiertos continentales. “En México yo he encontrado alegría, creo que aquí luchan con su corazón y lo hacen por su país. Es algo que me ha encantado de aquí, porque lo hacen en los combates, entrenamientos y en todo lo demás. No es por dinero u otra razón externa, sino porque quieren ver el país mejorar; es algo que me ha ayudado mucho porque de donde yo vengo te ven como un número. Aquí sentí un fuego en el corazón de que queremos mejorar y hacer bien”, dijo en una entrevista con la Conade.

Natación

El nadador mexicano Jorge Iga se despide de los Juegos Olímpicos tras haber cerrado en séptimo lugar con un tiempo de 49.28 segundos el heat eliminatorio de los 100 metros libre varonil.

En la sumatoria general concluyó en el lugar 32.

Aún está pendiente la part5icipación de Miguel de Lara en los 200 metros pecho.

Remo

La mexicana Kenia Lechuga se queda sin la posibilidad de una medalla al terminar cuarta en su heat de cuartos de final, por lo que no podrá pasar a las semifinales A/B.

La remera se colocó en la quinta posición con un tiempo de 7:50.35 clasificando a las semifinales C/D, que se realizarán el próximo 31 de julio.