AMLO pide se den a conocer resultados de la elección en Venezuela y llama a la no violencia

ARISTEGUI NOTICIAS

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió durante su conferencia mañanera en Palacio Nacional, que se den a conocer los resultados del dictamen preliminar que dan la victoria a Nicolás Maduro para un tercer mandato al frente de Venezuela.

El mandatario aseguró que, aunque ya existe este dictamen preliminar que le da el triunfo por el 80% a Maduro, es necesario se den a conocer los resultados concretos, no nada más “la cifra general”.

También pidió a esperar al avance del cómputo de votos: “no descalificar ni un sentido ni en otro, esperar”.

Añadió además que “es normal” que ha habido “mucha propaganda” en torno a las elecciones en el país sudamericano.

Es pedir, si existen dudas, que se den a conocer los resultados, que se limpie la elección si es que hace falta que se cuenten votos.

AMLO llama a la no violencia e injerencia de otros países en Venezuela

Por otra parte, el presidente afirmó que lo más importante es que no haya violencia, y destacó que, aunque se manifestó gente el día de la elección, “todos los venezolanos actuaron de manera responsable, no hubo violencia, y seguir exhortando a eso, convocando a la no violencia. Desde luego pueden haber protestas pero pacíficas y no queremos la confrontación”.

Unido a esto, aseguró que es necesario que los países, más allá de su tamaño, respeten la autonomía de Venezuela y de cualquier país en estos casos, ya que “qué se tienen que estar metiendo en asuntos de otros países”.

¿Por qué el injerencismo? ¿Hay un gobierno del mundo, por una confederación de gobiernos del mundo que es la que decide qué es bueno que es malo? ¿Quién es demócrata? ¿Quién no es demócrata? No, cada país es independiente soberano libre.