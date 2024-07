En Línea Deportiva, la columna de Pepe Hanan

Por Pepe Hanan

¿Vacaciones pagadas?

Me llama la atención que mientras los aficionados de los distintos equipos mexicanos prácticamente ‘mentan madres’ ante los malos resultados en la Leagues Cup, a los jugadores de la Liga Mx pareciera no importarles mucho.

Los equipos mexicanos llegan a Estados Unidos siendo tratados como reyes, aviones ‘Charters’ para todos, pagados por la liga organizadora, camionetas y camiones esperándolos a pie de pista de aterrizar y hospedados en hoteles 5 estrellas con la mejor alimentación imaginable.

La verdad que hasta se antoja y créame que como se dice coloquialmente, es envidia de la buena.

Sin embargo, sobre el terreno de juego y al menos a la fecha y momento de escribir estas líneas la balanza favorece a los norteamericanos de manera dolorosa para la liga de nuestro país.

A diferencia del año pasado, al menos ya no veo goleadas brutales y tan abundantes como sucedió en la primera edición de este torneo.

Club Puebla.

La franja cayó ante el equipo de Messi, el Inter de Miami, aún y cuando el astro argentino no tuvo actividad debido a la lesión de tobillo que lo aqueja.

Aun así, los de Florida se impusieron hasta cierto punto de manera fácil a los Camoteros dirigidos por el experimentado José Manuel ‘Chepo’ de La Torre.

Ahora, siendo sinceros me pregunto; ¿alguien de verdad pensó que el Puebla le ganaría al equipo de Lionel Messi a domicilio? ¿Aun y sin la presencia del argentino?

Yo la verdad no, y no se trata de justificar la derrota ni mucho menos, pero honestamente el Puebla no está al nivel de los equipos a los que está enfrentando, la escuadra está un proceso que aún no tiene claridad, que desde mi óptica tardará algunos semestres en cuajar y eso sin tomar en cuenta que al interior de la directiva existen bandos entre los que llegaron y los que estaban y eso sin duda va a hacer más lento y más doloroso para los aficionados este proceso integral que consiste en refrescar la plantilla a base de movimientos y de producción de jugadores de las inferiores, lo cual usted y yo sabemos que para nada es rápido.

Y si a todo esto aumentamos que la tensión al interior del club se intensificó debido a que el director general Saucedo cerró las chapas de las bodegas de ropa y no permitió el éxodo de ropa y uniformes del equipo a la Unión Americana por lo que Ro(b)a y las madams se encuentran ‘vomitando sangre’ de coraje pues apenas alcanzaron a llevarse y mandar cualquier ‘roña’ que tuvieron a la mano por lo que el negocio se les cebó.

Ahora lo que preocupa es que el próximo miércoles 31 de Julio la franja se va a meter al NRG Stadium de Houston, Texas, para enfrentar a sus compatriotas de los Tigres de la U. de Nuevo León, una derrota frente a los norteños significaría el final del torneo para el equipo Camotero por lo que deberán regresar a Puebla de manera abrupta por lo que tendrían prácticamente 25 días sin actividad deportiva en lo que refiere a partidos y eso a mi parecer no sería lo más recomendable.

Por otro lado y ya para terminar, le comento que al parecer el centro delantero Martín ‘Gasolinero’ Barragán va a terminar en la liga de expansión en el Bajío de nuestro país en específico con los Toros de Celaya, misma suerte que podría correr Daniel Aguilar aunque su asunto aún se está resolviendo.

Al que nomás no le encuentran acomodo es al defensa central Gastón Silva a quien se ha tratado de mover en Sudamérica; sin embargo, al parecer lo elevado de su sueldo es y ha sido un gran impedimento.

Quizás también termine en la expansión aunque la franja tendría que pagarle un altísimo porcentaje de su sueldo.

Buena herencia dejó el ex Director Deportivo Jorge González con jugadores firmados a largo plazo y con altísimos sueldos, situación que tiene atada de manos a la actual directiva que ya casi no se puede mover con el limitado presupuesto con el que cuenta.

Esta semana sabremos si la franja logró brincar la aduana de Tigres y pudo sobrevivir en la Leagues Cup o ya estarán reanudando entrenamientos en la capital poblana.

Nosotros cómo siempre seguiremos en línea.

Hasta la próxima.

