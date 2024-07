Duro y a la cabeza: AMLO le recuerda a EU la descomposición social que lleva a la drogadicción

María Huerta

Andrés Manuel López Obrador acusó que la causa de la descomposición social que lleva a la drogadicción está en Estados Unidos y, por eso, pidió al gobierno norteamericano atender las causas y no culpar a México por el tráfico de drogas y la migración.

“Eso lo debería revisar el gobierno estadunidense, en lugar de decir los migrantes nos traen las drogas”.

Añadió que el principal problema de Estados Unidos “así como antes si me preguntaban de México la corrupción, si me preguntaran sobre Estados Unidos es la descomposición social, que lleva a la drogadicción, no es un asunto fácil de resolver, hay que atender las causas”.