Rubén García Jr. es el amo del Súper Óvalo Potosino, ganó la San Luis Capital 200

Rubén García Jr., el piloto de Canel´s /Logitech G/Laboratorio Tequis/Trejo Promotion, llegó a San Luis Potosí este fin de semana para convertirse en el ganador de la San Luis Capital 200 que se disputó en el óvalo ubicado en Villa de Zaragoza, séptima fecha de NASCAR México Series 2024.

Esta ha sido ese tipo de temporada exitosa para el piloto nativo de la capital del país, al ganar tres competencias en lo que va del año, que fueron las 2 de San Luis Potosí y recientemente la de Puebla, con lo que ha demostrado una gran tarea en la campaña 2024.

“Con esta victoria paso a ser el máximo ganador en tierras potosinas ya que estaba empatado con Rovelo, ambos con tres triunfos. Es un día muy especial para mí por volver a ganar en la casa de mis patrocinadores y no fue una competencia fácil ya que Alex de Alba estuvo pisándome los talones durante varias vueltas e incluso algunas se fue como líder”, dijo el piloto del Chevrolet No. 88.

La segunda posición quedó en poder del hidrocálido, Rogelio López de Akron, quien se mostraba contento con ese resultado porque lo lleva a sumar varios puntos para intentar ingresar a los playoffs: “Podría haber intentado alcanzar a Rubén, pero los 3 segundos que tenía de ventaja eran demasiados, nos faltaron vueltas”.

Felicidad en el rostro de Rubén Rovelo de Alessandros: “Se siente una sensación muy padre volver al podio, hacía mucho tiempo que no lo visitaba y ojalá este sea el comienzo de varias carreras como la de hoy”.

El Súper Óvalo Potosino ciertamente ha demostrado ser un desafío único para varios pilotos, al registrarse en la carrera pactada a 200 vueltas, varias banderas amarillas y dos rojas.

TOP TEN NASCAR MEXICO SERIES

1) Rubén García Jr

2) Rogelio López

3) Rubén Rovelo

4) Xavi Razo

5) José Luis Ramírez

6) Alex de Alba (N)

7) Jake Cosío

8) Julio Rejón

9) Max Gutiérrez

10) Miji Dörbecker

EN NASCAR CHALLENGE EL TRIUNFO FUE PARA “KOKE” DE LA PARRA Y LOS APLAUSOS PARA REGINA SIRVENT

Demandante condición presentó el Súper Óvalo Potosino en su segunda fecha de la campaña, donde Escudería HO con Jorge de la Parra del Ford No. 29 MetaXchange – Agunsa – 3M – Glacier Water, logró su segundo triunfo del año y se afianza en el liderato del campeonato.

“Agradezco a la afición que en gran número se dio cita en el Súper Óvalo Potosino y que me brinda este aplauso. No arranqué bien pero realicé una carrera casi perfecta. El objetivo era el triunfo y lo conseguimos a pesar que fue una competencia muy demandante, pero el equipo me dio un gran auto. Me siento muy contento”, aclaró Jorge.

Lágrimas en los ojos de Regina Sirvent del Chevrolet No. 10 Kotex / Music VIP Entertainment / Grupo FIRME / Water People / Anáhuac / Sherwin-Williams, que cruzó la meta en el segundo lugar de la categoría.

Sirvent se convierte así en la primera mujer en visitar el podio en la era de NASCAR México Series: “No puedo expresar mi felicidad más que con estas lágrimas, ver cómo la gente me brindó su apoyo no tiene precio. Mi gran reconocimiento al Dynamic Motorsports que me puso sobre la pista un auto excelente, incluso en las últimas vueltas pensé que podía rebasar a Jorge”.

Otro que visita por primera vez el podio es Eliud Treviño de Alessandros, quien finalizó tercero: “Gracias a todos los que trabajan en el equipo para lograr este resultados, me voy de San Luis Potosí con el recuerdo de una carrera inolvidable

TOP TEN NASCAR CHALLENGE

1) Koke De la Parra

2) Regina Sirvent

3) Eliud Treviño

4) Giancarlo Vecchi

5) Santos Zanella Sr

6) Andrik Dimayuga

7) Gerardo Nieto

8) Eloy Sebastian

9) Esteban Rodríguez (N)

10) Diego Ortiz (N)