En Línea Deportiva, la columna de Pepe Hanan

Proyecto complicado, no imposible

En días pasados tuve la oportunidad de encontrarme a Angel Catalina, director deportivo del Club Puebla, al vernos, casualmente lo reconocí y me reconoció.

En algún momento pensé que la iba a dejar pasar, pero no, con un tono amable y educado la platica futbolera fluyó, se alargó hasta que decidimos tomar un café para no estar parados como muebles en una tienda de autoservicio.

Debo decir que me sorprendió su sencillez y platica, muy alejado de los pésimos modos y actitudes altaneras que caracterizan a quienes como empleados del Puebla se sienten más que Salinas Pliego.

Este hombre de 45 años me platicó de su paso por el fútbol europeo y de Centroamérica, de cómo llega a Puebla conociendo perfectamente la problemática del club, del proyecto que tiene en sus manos y la manera en que pretende desarrollarlo.

Sabe muy bien que Puebla forma parte de un grupo de equipos que en realidad cuentan con muy pocos recursos comparados con las potencias económicas de la Liga Mx.

Sin embargo, considera que en base a lograr una buena organización poniendo gente capacitada en todas las áreas en el mediano plazo, se puede darle vuelta a la situación al empezar a producir jugadores que destaquen en el primer equipo para después lograr ventas que le permitan a la escuadra camotera hacer caja y seguir impulsando nuevos talentos para así agarrar el hilo y lograr ir creciendo de a poco, tanto en resultados, posición en tabla y debuts de jóvenes jugadores.

La tarea no es fácil y se lo dije.

Le comenté que Puebla es una gran plaza pero que no es fácil, al poblano no se le engaña tan fácilmente como sucedió torneos atrás donde gracias a la llegada de Larcamón se pudieron tapar muchísimas deficiencias y negocios ocultos que los empleados del club comandados por Ro(b)a y los 40 ladrones lograron hacer mucho dinero a expensas del equipo.

Le pregunté por Ro(b)a y me dijo que él realmente no tiene relación con la gente de marketing y negocios, que él trabaja directamente y está en contacto con el Director General del Club, Gabriel Saucedo y con José Manuel ‘Chepo’ De la Torre, además de los jugadores.

Coincidimos en que un proyecto no se consolida de la noche a la mañana y que obviamente Roma no se hizo en un día.

Noté a un personaje ajeno a ‘grillas’ y cero busca problemas, que viene con su familia a tratar de hacer algo positivo por el Puebla y su afición.

La platica transcurrió con una narrativa de mi parte de las distintas etapas del Puebla de la franja, de los campeonatos y descensos así como la experiencia que tuve con cada una de las directivas que han estado al frente de la institución camotera.

Le llamó la atención la época de cuando estuvieron sus paisanos ‘Pirri’, Asensi e Idígoras y la posterior con ‘Paquete’ Higuera, Miguel Pardeza, Carlos Muñoz y después la de Luis García.

Me quedó claro que si a este hombre lo dejan trabajar y se tiene paciencia en el proyecto, las cosas pueden mejorar.

Sin embargo, es obvio que gente de adentro del Club a la que todos conocemos, desea fervientemente el fracaso del proyecto y para muestra un botón cuando al terminar el encuentro frente al Atlas donde la franja cayó dos goles por uno los más felices y sonrientes eran por un lado el ex empleado del Atlas y hoy administrador del estadio de apellido ‘Flowers’ y por el otro el también conocido como ‘Hobbit’ Ro(b)a quienes salieron del Cuauhtémoc con una sonrisa de oreja a oreja.

Y para acabar de amolarla la cara de la jefa de prensa quien se ve que sufre al estar junto al ‘Chepo’ en la conferencia de prensa, pues el rictus de su cara lo dice todo.

Después de 4 jornadas y ante el parón de la Leagues Cup, la franja logró sumar 4 puntos de 12 para un 33% de efectividad.

El regreso se ve complicado con par de visitas seguidas frente al América en el estadio Ciudad de los Deportes y en Mazatlán frente a su hermano de empresa propietaria.

Esperemos que los resultados en la unión americana sean buenos y que al DT le permitan darle forma a su estilo de juego para poder regresar fuertes a la Liga MX.

La mala noticia será saber si el goleador Lucas Cavallini podra recuperarse del supuesto desgarre qué sufrió el viernes pasado frente al Atlas y saber si podrá viajar para enfrentar tanto al equipo del Inter de Miami donde desgraciadamente Leonel Messi no podrá estar y también enfrentar a los Tigres de Paunovich en la ciudad de Houston, Texas.

Ahí veremos si el gran negocio que hizo Ro(b)a hace un año se repite nuevamente con el hurto de las playeras de la bodega del equipo para venderlas a los paisanos de la Unión Americana.

Los que ya están desesperados son Gastón Silva, Barragán y Aguilar quienes ya no saben como hacerle para que los puedan considerar nuevamente, ellos se encuentran entrenando por separado en CU donde también por cierto me dicen que ya no aguantan a los jugadores del Puebla pues están incomodando a los alumnos al cercar las canchas y ocupar lugares de estacionamiento de un lugar al que ciertamente no pertenecen.

Regresando al caso de los borrados Silva, Barragán y Aguilar me platicaron que se quejaron de que ya no les dan ni dieta vitamínica y menos los dejan bañarse en los vestidores de CU pues Ro(b)a y Cía no quieren gastar ni en el agua de la regadera para ellos.

Más les valdría rescindir sus contratos e irse a buscar el futuro a otro lado.

Se repite el mismo trato que se le dio a Gularte y otros hace un año.

Ojalá alguien en la televisora de verdad valore el daño que esta gente le está haciendo al equipo.

Por cierto a quien ya le chismearon de las negras intenciones que tiene Ro(b)a para con Saucedo, a quien intenta minar con filtraciones a ‘supuestos’ amigos periodistas es al mismo Director General de la escuadra, quien está al tanto de que tanto Ro(b)a como la flaca, la gorda y la ruca desean destruirlo y con quién.

Lo triste es que los mismos tres periodistas de la ciudad de México a quienes le pidió el favor fueron los mismos que le pasaron el dato a Saucedo.

Aquí si aplica la de sabemos lo que hicieron el verano pasado.

