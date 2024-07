AMLO asegura que logró rescatar a Pemex

María Huerta

Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno logró rescatar a Pemex y que es “rotundamente falso” que la empresa estatal viva su peor momento, como acusa la oposición.

Destacó que muestra de ello es que se logró reducir en 25 por ciento la deuda de Pemex, pasó de 132 mil millones de dólares a 99 mdd.

“Como ya no pueden hacer los jugosos negocios que hacían, ya no pueden robar, ya no pueden saquear, pues los tenemos de opositores y son propagandistas de que Pemex está en su peor momento, lo mismo la CFE y eso es rotundamente falso”.