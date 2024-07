Falleció Mercedes Román, ícono del deporte mexicano

ESPN

A unos días del inicio de los Juegos Olímpicos de París 2024, el Comité Olímpico Mexicano informó el fallecimiento de Mercedes Román, considerada una figura del deporte azteca por su papel en los Juegos Olímpicos que se celebraron en México.

A través de sus redes sociales, el COM comunicó a los seguidores sobre la sensible pérdida de Mercedes, conocida por muchos como “Meche”, quien hizo historia en los Juegos Olímpicos de 1968 por participar en tres diferentes pruebas: relevo 4 x 100 metros planos, salto de longitud y pentatlón.

“Lamentamos el sensible fallecimiento de Mercedes “Meche” Román. Su dedicación y sus hazañas durante los Juegos Olímpicos México 1968 la convirtieron en un ícono del deporte mexicano”, escribió el Comité Olímpico Mexicano en su cuenta oficial de X.

“Meche”, quien nació en Madrid, España en 1945, llegó de tan solo 7 años a México y su amor por el deporte la llevaron a representar a la delegación azteca. Hasta el momento, Román es la única atleta mexicana que ha competido en tres pruebas diferentes en una justa olímpica.

“Participar en los Juegos Olímpicos fue algo muy bonito, sobre todo cuando entramos al Estadio Olímpico, recuerdo que yo iba hasta atrás, pero entonces las Juegos no eran el furor que se vive hoy. Además, el entrenador no nos dejaba salir a ningún lado, así que no sabía lo que pasaba en la calle, pero para mí, no era la gran cosa, si era emocionante, pero estaba concentrada en hacer mi trabajo. Ahora lo que se ve en la televisión es muy diferente, hay una expectativa enorme por los Juegos, y antes no era así”, contó Mercedes Román en entrevista con ’24 HORAS’ en 2021.

Después de participar en los Juegos Olímpicos de México 1968, Mercedes representó a la nación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Panamá 1970 y Santo Domingo 1974 consiguiendo una medalla de plata y tres preseas de bronce. De acuerdo al diario La Jornada, “Meche” decidió ser entrenadora y participó como jueza internacional de atletismo tras poner fin a su etapa como atleta profesional.