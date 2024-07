La actriz Paulette Hernández platica de su personaje Florencia Márquez en “Fugitivas en busca de la libertad”

Por Mino D’Blanc

La talentosa actriz Paulette Hernández da vida a Florencia Márquez en la exitosa telenovela “Fugitivas en busca de la libertad”, producida ejecutivamente por la experimentada Lucero Suárez y asociadamente por Ángel Villaverde y dirigida en escena por Santiago Barbosa quien se ha convertido en uno de los mejores directores de melodramas para televisión y por el también talentoso y experimentado Jorge Robles.

Platicamos con Paulette Hernández gracias a las finas atenciones de la licenciada Rocío Rangel, de Televisa.

MDB: ¿Cómo llegó el personaje Florencia a tu vida?

PH: Lucero me convocó a casting, lo estaba haciendo para una de las fugitivas y saliendo del casting me dice “te quiero probar para otro personaje” y resultó que era Florencia. Al otro día ya estaba pactado que fuera Florencia.

MD’B: ¿Qué fue para ti lo más complicado a la hora de interpretar a Florencia?

PH: Lo complicado que es. Yo no pienso que haya alguien bueno, ni malo en la vida. Nadie se levanta y dice “voy a ser la pala de alguien más”, entonces cómo lograr entender las justificaciones del porqué de sus acciones y eso la vuelve un personaje muy complejo, humano, que te das cuenta de sus decisiones y puedes decir “¡ay, maldita”, pero ella busca su propia función.

MD’B: ¿En qué te pareces a Florencia?

PH: Me parezco mucho en la libertad de salirse de la burbuja, de atreverse a pensar distinto, de no creerse en las creencias que venimos cargando las mujeres y puede decir “puedo pensar distinto, puedo accionar distinto, puedo lograr lo que yo quiera, puedo acostarme con quien yo quiera”, como poder tener esa independencia como mujer que es complejo, con lo que venimos pidiendo como estereotipo de mujeres.

MD’B: ¿En qué no te pareces a Florencia?

PH: No me identifico en muchas decisiones que toma como el acostarse con el novio de su amiga; como que pase por encima de los demás para buscar su propio beneficio.

MD’B: ¿Qué le aprendes a Florencia?

PH: Le aprendo que tiene que seguir buscando menos afuera y más adentro.

MD’B: ¿Qué tanto cambia tu personaje el arco dramático de la telenovela?

PH: Muchísimo. En la historia es quien hace que den vueltas y vueltas los personajes, le mete el sazón a cada uno de ellos. Y en el melodrama me gustaría pensar justo que no es blanco y negro todo, que es una gama de grises que se vuelve un personaje.

MD’B: ¿En qué tanto porcentaje de la telenovela aparece el personaje?

PH: En toda.

MD’B: ¿Consideras que es un personaje que marca un antes y un después en tu carrera artística?

PH: No lo sé, yo ya dejé de ver las cosas así hace mucho tiempo. O sea, para mí lo que me gusta es contar historias y he tenido la suerte de trabajar en distintos lenguajes, cine, teatro, series, también pude entrar a los melodramas y eso es lo que a mí me gusta. Si llego a conectar con muchas personas se vuelve más fuerte, pero lo importante es disfrutar y vivir lo que amamos y lo que hacemos.

MD’B: Si no le hubieras dado vida a este personaje, ¿a quién te hubiera gustado interpretar?

PH: Ay, creo que a ningún otro; a todos los amo, me encantan, pero este personaje es muy divertido. Quería hacer un melodrama así, porque también he estado del otro lado donde me toca sufrir, recibir todo esto y ahora me toca ser la que genera todos los conflictos y tenía muchas ganas de hacer algo así.

MD’B: ¿Por qué el público tiene que ver este melodrama tan interesante?

PH: Bueno, no sé si tienen que ver, pero me encantaría que nos vieran porque hay una gran diversidad de personajes. De repente se vuelve un thriller, de repente se vuelve un súper melodrama, cambia mucho. Creo que es una telenovela muy entretenida con personajes que es muy difícil no conectar. Entonces ojalá conecten y disfruten de esta telenovela.

MD’B: ¿Consideras que es una telenovela que revoluciona el género del melodrama y otros géneros que contiene la historia de la misma?

PH: Creo que la revolución está dentro de cada uno de nosotros, o sea, en la búsqueda de personajes distintos. No sé si llegue a revolucionar, pero sí creo que la revolución está en cada uno de los personajes de la historia y eso se va a notar.

MD’B: ¿Qué más viene en tu vida en este segundo semestre del año?

PH: Empiezo una gira en todo México de una obra de teatro que es hermosa, no puedo decir el nombre, pero que seguramente todos conocen. También estrenos de películas que salen en este semestre; hay una que se llama “No voltees” de Alejandro Hidalgo que hizo en Uruguay y que thriller, terror, yo amo el terror, es algo que no puedo dejar, y hay otra que se llama “Requiem para Bruna” que es Julio Berthely y que también es un thriller psicológico que está increíble y se va a estrenar en festivales; yo en él soy el personaje de Bruna.

“Fugitivas en busca de la libertad” se transmite de lunes a viernes a las 20:30 horas por “las estrellas”.