Critica AMLO llamado de NYT para “rechazar” voto a favor de Trump

LA JORNADA

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que el diario estadunidense The New York Times haya publicado un editorial “imperativo y autoritario” en el que llama a los votantes de Estados Unidos a “rechazar” al candidato del partido Republicano a la Presidencia, Donald Trump.

Al abrir la mañanera de este miércoles, el mandatario federal se pronunció en contra de la censura y la manipulación ejercida desde algunos medios informativos, y aseguró que no es una práctica exclusiva de México, sino que se da a escala global.

Lamentó que la portada editorial del influyente rotativo estadunidense se publicara justo un día después del fallido atentado en contra del ex presidente de Estados Unidos.

Inclusive, destacó que el magnate Elon Musk, dueño de varias empresas globales como Space X y de la red social X (antes Twitter), criticó la posición de The New York Times al llamarlos “insensibles” y faltos de empatía ante ese editorial.

Es de destacar que Musk anunció ayer que invertirá 45 millones mensuales a la campaña de Trump, que compite por la Casa Blanca contra el presidente Joe Biden, quien encabezará la fórmula del partido Demócrata.

“Les voy a contar algo que pasó hace dos días, sale en el New York Times una portada groserísima en contra del ex presidente Trump, después del atentado. ¡De mal gusto! Actuando como un pasquín el New York Times. Y le contesta Musk, en un mensaje de Twitter, estamos hablando de esta crisis pues, de medios, para que no estemos pensando que es sólo México”, señaló López Obrador.

Pidió entonces a su equipo de comunicación proyectar en la pantalla del salón Tesorería tanto el contenido del medio estadunidense como la respuesta del magnate de origen sudamericano y quien también es ciudadano de Estados Unidos.

El jefe del Ejecutivo leyó una traducción de la portada editorial del rotativo. “Esa es la portada: ‘Falló las pruebas de liderazgo y traicionó a Estados Unidos. Los votantes deben rechazarlo en noviembre’. Esto es lo que dice el New York Times. ¡Y es después del atentado! Y es su editorial ¿no? Es imperativo, y autoritario”.

Inmediatamente después resaltó la respuesta del empresario a ese editorial de The New York Times. “Y Musk les dice: ‘Son seres humanos verdaderamente insensibles y despreciables, ni una pizca de empatía’. Porque lo hacen creo que es al día siguiente del atentado”.

El tabasqueño subrayó que esta situación no se daría en medios mexicanos, incluso a los que ha acusado de “manipuladores y parciales”.

“Me preguntas sobre en dónde hay más manipulación, pues si nos atenemos a esto, allá (en el vecino del norte), porque no estamos hablando de cualquier periódico, ¡es el New York Times”.