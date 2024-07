A qué hora es el Home Run Derby de la MLB 2024: dónde VER, quiénes participarán y nuevas reglas

MILENIO

La MLB está de fiesta ya que esta tarde se celebra el Home Run Derby 2024, donde estarán participando ocho peloteros, quienes estarán intentando conectar varios cuadrangulares para poder seguir avanzando y no quedarse en el camino.

No te pierdas este festival de Grandes Ligas, el cual promete generar muchas emociones, por eso aquí te decimos a qué hora es, dónde lo podrás ver, quiénes participan y cuál es el formato de este concurso, ya que contará con nuevas reglas.

¿Dónde será el Home Run Derby de MLB 2024?

Esta fiesta del beisbol como lo es el Home Run Derby de Grandes Ligas se estará llevando a cabo en el Globe Life Field, casa de los Texas Rangers de MLB, el cual se inauguró en 2020 y tiene una capacidad de más de 40 mil espectadores.

¿Cuál es el formato del Home Run Derby 2024?

Para esta edición las reglas cambiarán un poco en el Home Run Derby, pues en esta ocasión la primera ronda será un enfrentamiento de todos contra todos, no de uno contra uno como se hacía anteriormente.

Los cuatro mejores estarán clasificando a semifinales, donde ahí si habrá enfrentamientos de uno contra uno, donde el número uno tendrá como rival al número cuatro, mientras que el dos se medirá al que haya quedado en tercera posición.

Los sitios de las semifinales se estará definiendo de acuerdo al número de cuadrangulares que hayan conectado en la primera ronda, sin contar “el rendimiento de la temporada regular”.

Límite en número de lanzamientos

Las primeras dos rondas serán de tres minutos, mientras que la final solo durará dos minutos como se venía manejando; sin embargo ahora habrá un número máximo de lanzamientos, el cual constará de 40, sin incluir el tiempo de bonificación.

Mientras que en la final, esta ronda terminará cuando se llegue a 27 lanzamientos o se cumplan los dos minutos en el reloj.

Bonificación

Para esta edición los pitcheos de bonificación ya no contarán de un cronómetro, pues ahora se darán lanzamientos extras, los cuales terminarán una vez que se registren tres outs. En caso de conectarse un jonrón de 425 pies en este periodo, la fase se extenderá hasta el cuarto out, “batear jonrones especialmente largos durante el período reglamentario ya no conducirá a un tiempo de bonificación adicional”.

¿Qué pasa si hay empate en el Home Run Derby?

Si los peloteros terminan empatados durante la primera ronda de este Festival de Cuadrangulares, el criterio de desempate se estará definiendo por el jonrón más largo bateado en esa ronda.

¿Quiénes participan en el Home Run Derby 2024?

Para este concurso, Pete Alonso estará buscando su tercer título en un Home Run Derby, de lograrlo estaría igualando a Ken Griffey Jr; uno de los favoritos es el cubano Adolis García, quien además tendrá el apoyo de su afición, pues es el de casa.

1. Gunnar Henderson | Baltimore Orioles |75.8 mph

2. Pete Alonso | New York Mets | 75.0 mph

3. Bobby Witt Jr |Kansas City Royals | 74.6 mph

4. Marcell Ozuna | Atlanta Braves | 74.2 mph

5. Teóscar Hernández | Los Angeles Dodgers | 73.3 mph

6. Alec Bohm | Philadelphia Phillies | 72.4 mph

7. Adolis García | Texas Rangers | 72.2 mph

8. José Ramírez | Cleveland Guardians | 71.4 mph

¿A qué hora es el Home Run Derby de la MLB 2024?

El Festival de Cuadrangulares de Grandes Ligas se celebrará este lunes 15 de julio en el Global Life Field, un evento que iniciará a las 18:00 horas del centro de México.

Fecha: lunes 15 de julio

Horario: 18:00 horas

¿Dónde ver EN VIVO el Home Run Derby de Grandes Ligas?

La transmisión de este evento que es parte del MLB All-Star Game 2024 será por televisión abierta en Imagen TV, así como en los canales de sistema de paga: ESPN y Fox Sports 2; si no estás en casa los podrás ver por sus streamings Disney+ y Fox en Amazon Prime Video o en MLB TV.