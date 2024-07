AMLO denunció que el TEPJF “no tiene pruebas” de que haya cometido violencia política de género contra Xóchitl Gálve

María Huerta

Andrés Manuel López Obrador acusó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) no cuenta con pruebas de que haya cometido violencia política de género contra Xóchitl Gálvez.

Incluso, cuestionó que “¿qué hice para ofender a la candidata?”.

“Los del Tribunal Electoral, que hay varias instancias, entiendo que se va a una última instancia, hasta ahora lo que han resuelto no tiene ningún fundamento, no es que no puedan castigarme por ser un asunto administrativo, es que claramente están mintiendo, están falseando la realidad, no tienen pruebas”.