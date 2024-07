Lousa May Merrifield “The Blackpool Poisoner”

The Crime Library / Traducido

Al visitar a una amiga, la señora Louisa May Merrifield, de 46 años, dijo que no podía quedarse mucho tiempo porque tenía que regresar a casa para acostar a una anciana. Cuando se le preguntó quién había muerto, respondió: “Ella no está muerta todavía, pero pronto lo estará”.

La anciana era la señora Sarah Ann Ricketts, de 79 años, para quien la señora Merrifield y su marido se habían convertido en amas de llaves en su casa de Blackpool un mes antes, en marzo de 1953, y posteriormente la persuadieron para que cambiara su testamento y les dejara su bungalow.

Esto, sin embargo, no era inusual. La señora Ricketts siempre hablaba de cambiar su testamento porque un beneficiario tras otro le desagradaba. Pero esta vez, había decidido la señora Merrifield, el cambio sería definitivo. La señora Ricketts no tendría posibilidad de hacer otro testamento.

Al cabo de unos días, la señora Merrifield se jactaba de que su jefe le dejaría el bungalow, y eso era cierto. A petición de la señora Ricketts, su abogado la llamó y redactó un nuevo testamento a favor de los Merrifield.

El 10 de abril, la señora Merrifield llamó al Dr. Yule para ver a su empleador y le pidió que certificara que la señora Ricketts se encontraba en condiciones de hacer un testamento. Temía que la anciana muriera repentinamente, explicó, y en ese caso deseaba evitar problemas con los familiares de la señora Ricketts.

Tres días después llamó al Dr. Wood y le dijo que la señora Ricketts estaba gravemente enferma. Le molestó descubrir que el paciente simplemente padecía una ligera bronquitis.

A la mañana siguiente, 14 de abril, citaron a su pareja. Descubrió que la señora Ricketts estaba muerta y dijo que debían llamar al doctor Yule. El Dr. Yule se negó a firmar un certificado de defunción.

Entonces, la señora Brewer, amiga de la señora Merrifield, vio el aviso de muerte de la señora Ricketts en el periódico. Al darse cuenta de que Louisa le había dicho que la señora Ricketts había muerto tres días antes del evento, llamó a la policía.

Una autopsia encontró que la señora Ricketts había muerto por envenenamiento con fósforo, después de haber ingerido un ingrediente del veneno para ratas Rodine.

No se encontró veneno cuando la policía registró el bungalow. Mientras tanto, la señora Merrifield pidió al Ejército de Salvación que viniera a jugar “Permanece conmigo” afuera de la casa.

Fue arrestada 14 días después, y poco después el arresto de su marido. Condenada por asesinato cuando fue juzgada en Manchester, la señora Merrifield fue ahorcada en la prisión de Strangeways el 18 de septiembre de 1953.

El jurado no pudo llegar a un veredicto con respecto a su marido Alfred, de 71 años, quien fue liberado para heredar la mitad de las acciones del bungalow de la señora Ricketts. Más tarde apareció en espectáculos secundarios de Blackpool y murió en 1962 a la edad de 80 años.