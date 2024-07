Satisface a Germán Quiroga ser piloto-ingeniero en su equipo en NASCAR México Series

Staff/RG

Espera conseguir primer triunfo del año en Puebla

“El subcampeonato logrado el año pasado en NASCAR México Series en mucho se debe a mi nuevo rol de piloto-ingeniero”, consideró Germán Quiroga, quien dijo estar listo para obtener la primera victoria del año el próximo domingo en el Autódromo Internacional Miguel E. Abed de Amozoc, Puebla.

El integrante de la escudería Car Motion Motorsport resaltó que su nueva labor es algo que disfruta mucho y que le ha permitido de primera mano sentirse orgulloso de sus actuaciones y/o frustraciones.

“Lo principal es manejar un auto de carreras, pero siempre me ha gustado la mecánica, así como meterme en la parte de la ingeniería, he aprendido mucho a lo largo de los años y ahora estamos desarrollando el coche que conduzco y el de Miji (Dörrbecker), no todas las carreras van iguales, pero ahora en Puebla sí”, explicó el capitalino.

“He desarrollado muchas cosas del coche que han rendido frutos, por ejemplo, peleamos el campeonato del año pasado, ahora tenemos mejor carro, sin embargo, dos carreras muy negativas nos mandaron para atrás, queremos regresar, trabajando fuerte por tener unos mejores resultados”, apuntó Quiroga Fossas.

El tricampeón de la categoría aceptó que no es una labor fácil poder cumplir con el par de actividades que ahora tiene, pero se dijo satisfecho de los podios obtenidos en beneficio del equipo mexiquense del argentino Javier “Che” Fernández.

“No estoy de lleno en el taller, porque además de tener otras responsabilidades, vivo en Estados Unidos, eso lo complica más, muchas de las cosas que me gustaría implementar se me van ocurriendo, pasan varios días y cuando regreso se me va a la idea, es un trabajo muy gratificante”, expresó Germán.

“El otro piloto que lo hace es José Luis Ramírez, con quien a través de esta química que existe de piloto-ingeniero hemos hecho una buena mancuerna, era el paso que necesitaba dar para luchar por el campeonato y poder traer un equipo pequeño a los primeros lugares”, subrayó el experimentado volante.

Finalmente, reiteró que todo va por buen camino y que irá por la bandera a cuadros en el circuito poblano, de dos mil 590 metros de longitud, para poder pelear por el campeonato en las últimas fechas.

“Este proyecto ha tomado tiempo, porque también hay que buscar la gente correcta, nos tomó más de un año escoger al grupo de mecánicos que tenemos hoy en día, con el cual hemos forjado una sinergia muy buena, vamos por buen camino esperando un buen resultado en Puebla” aseguró el piloto del auto marcado con el número 69 BIZZARRO-Fonelli-RestaurantCluny-PlazaDelCarmen-CarMotion.

La sexta fecha de la NASCAR México Series 2024 se disputará, el siguiente domingo, a partir de las 13:00 horas a 75 vueltas.