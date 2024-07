EdoMéx cuenta con 120 Sistemas Municipales Anticorrupción en funciones

EL VALLE

Víctor Romero Maldonado, titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, informó que están en existencia 120 Sistemas Municipales Anticorrupción (SMA), a los cuales, se les da seguimiento.

Durante la sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva, Romero Maldonado precisó que en el caso de los municipios de Zacazonapan, Almoloya del Río, Chalco, Ocuilan y Huixquilucan, no cuentan con su SMA instalado; y en particular, Huixquilucan, a pesar de haber anunciado la instalación de este Sistema, no ha hecho llegar a la Secretaría Ejecutiva la evidencia avalada por la autoridad competente, por tal motivo continua en estatus faltante.

Ante este panorama, los integrantes del Comité de Participación Ciudadana y el Secretario Técnico, acordaron la práctica de acciones para reincorporar a los Sistemas Municipales Anticorrupción (SMA) que desaparecieron y evitar la desintegración de aquellos que tienen un alto riesgo de desaparecer.

En tanto, también mostraron las cifras del registro de información municipal en la Plataforma Digital Estatal, con respecto al Sistema II, en relación al apartado Servidores públicos que intervienen en procedimientos de contrataciones públicas, con mil 912 registros en total; reconociendo a los municipios de Temascalapa, Tlalnepantla, Tonatico, Atizapán de Zaragoza y Chalco; como aquellos que más información publican en dicha plataforma.

Junto con los datos del Sistema III, sobre Servidores públicos y particulares sancionados, con el registro total de 3 mil 69 datos municipales; destacaron Toluca, Tlalnepantla, Metepec, Naucalpan y Nezahuacóyotl, como los que más información muestran en el sistema. Cifras que pueden ser consultadas en la página web: www.sesaemm.gob.mx

Para finalizar, Karla Colín Maya, integrante del Comité de Participación Ciudadana, presentó un diagnóstico referente a la detección de intereses y necesidades por parte de los Comités de Participación Ciudadana de los SMA. El cual fue aprobado por esta Comisión Ejecutiva, para someterse a consideración del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción.

Cabe destacar, que la Comisión Ejecutiva, es el órgano técnico auxiliar de la Secretaría Ejecutiva, cuyo objetivo es generar insumos técnicos necesarios para que el Comité Coordinador (CC) realice sus funciones, a través de propuestas que serán sometidas a la votación del CC, que se conforma por cuatro integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC), excepto su Presidenta o Presidente y la o el Secretario Técnico.