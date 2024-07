Objetivo para Rubén García Jr. Conquistar el circuito de Nascar México en Puebla

Staff/RG

San Luis Potosí, SLP. 03/07/24.-Finaliza la primera mitad de temporada NASCAR México, Puebla una carrera que será sumamente importante para todos los pilotos de la categoría, en especial para Rubén García Jr. #88 Canel´s /Logitech G/Laboratorio Tequis/Trejo, al enfrentar el primero y posiblemente el único circuito del año el cual puede ser un parte aguas que le permita regresar al camino del triunfo.

Estamos viviendo un gran campeonato con diversos cambios en carrera teniendo ya cuatro pilotos clasificados a Play Off en tan solo cinco eventos realizados, el primero de ellos en conseguirlo fue Rubén García Jr. quien gracias a la primera victoria del año se colocó en la lista por la disputa de un nuevo título, posterior a eso se han venido suscitando diferentes acontecimientos que no le han permitido desarrollar su auto al cien por ciento en tiradas largas, la última de ellas en la fecha cinco realizada en Aguascalientes donde a pesar de haber tenido buenos entrenamientos las cosas no se dieron al final como se había previsto.

Ahora el Autódromo Miguel E. Abed ubicado en , Amozoc, Puebla, pista donde consiguió su último triunfo modo circuito hace ya cuatro años, será fiel testigo del final de media temporada a donde Rubén llega como el segundo mejor piloto de la campaña con la firme intención de buscar el regreso que le permita redimir el camino dejado en fechas anteriores,

Rubén García Jr. #88

“Sí, la verdad empiezo esta semana muy contento y motivado. Además de qué las horas que he podido sumar en circuito este año me servirán para poder aplicar esa experiencia en el primer y probablemente único circuito en el calendario de NASCAR, aunque las últimas tres carreras han sido muy difíciles para nosotros, nunca he tenido duda de la capacidad de todo mi equipo para darle la vuelta a la hoja y regresar lo más pronto al Victory Lane. Veo esta fecha como una buena oportunidad para empezar la racha positiva que necesitamos”.

La actividad por parte de Rubén y su equipo en Autódromo Miguel E. Abed será a partir del sábado 6 de julio con Practica 1 de 60 minutos arrancando García de 09:50 hrs. a 10:50 y para la práctica dos nuevamente todos juntos con un total de 60 minutos de 12:00 a 13:00, calificación a las 15:00 hrs. Para el domingo 7 de julio la Carrera G.P. Red Cola 75 vueltas [1 STAGE (Vuelta 40)] (TIEMPO LÍMITE 100 MINUTOS) arrancando a las 13:00 horas.

