Video: Alejandro Armenta admite que funcionarios del actual gobierno estatal podrían seguir

Jorge Barrientos

El gobernador electo Alejandro Armenta Mier anunció nuevas incorporaciones a su equipo de transición, presentó a Olga Lucía Romero Garci Crespo, como coordinadora del comité de Finanzas, Administración y Función Pública.

Ella suma a los coordinadores de la comisión de Gobernabilidad y Seguridad Pública, Samuel Aguilar Pala; Economía, Trabajo, Desarrollo Rural y Turismo, Víctor Gabriel Chedraui; Salud, Educación y Bienestar, Marisol Amieva; Transporte e Infraestructura, Rebeca Bañuelos y de la Oficina del Ejecutivo, José Luis García Parra.

Alejandro Armenta manifestó que no se ha descartado que secretarios actuales del gobierno de Sergio Salomón Céspedes Peregrina se sumen a su gabinete, aunque sea en otras áreas de la administración pública.

Asegura Armenta que no habrá “cacería de brujas” en su administración

El gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta Mier, aseguró que su administración, que comenzará el 15 de diciembre, no se caracterizará por la persecución ni la cacería de brujas, pero tampoco permitirá impunidad.

Esto lo expresó luego de que la actual Secretaría de la Función Pública (SFP) revelara la presunta implicación de dos funcionarios de primer nivel en un desfalco de 600 millones de pesos con el Banco Accendo, que quebró pocos meses después de su apertura.

Armenta Mier subrayó que la administración estatal de Sergio Salomón está investigando el caso y aseguró que, si la situación se traslada a su mandato, se seguirá la ruta legal.

“Ya lo atiende la fiscalía, la función pública, no hay impunidad, no hay fobias, no hay una cacería de brujas, es un estado de derecho, no se inventará nada, solo se trata de la aplicación de la ley”.

Cabe recordar que María Teresa Castro Corro fue la titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas, donde salieron los 600 millones de pesos entregados al Banco Accendo.