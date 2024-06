Argentina, sin problemas venció a Perú y acabó con puntaje perfecto

FutbolRed

Argentina cerró el grupo A de la Copa América 2024 con victoria ante Perú y aunque tuvo que trabajar más de la cuenta para ganar sin su estrella Lionel Messi que fue baja para este duelo, tras molestias físicas en el aductor, a la vigente campeona del torneo le bastó ganar por dos goles de diferencia para sumar puntaje perfecto.

El delantero del Inter logró aprovechar un pase de primera de Ángel Di María y tras quedar de cara al arco, pudo definir por encima del arquero Pedro Gallese, quien no pudo evitar el primero.

El partido continuó a favor de Argentina y aunque Perú no amenazaba, la mínima diferencia no era confiable, aunque para minimizar cualquier sorpresa, mantuvieron la posesión desde su propio arco, con el fin de progresar en las jugadas.



La segunda anotación se veía venir y luego de que Perú intentara medio salir de su arco, Argentina logró iniciar la jugada en el minuto 87 con un centro elevado, en el que Lautaro Martínez ganó a los defensas y marcó el 2-0 tras definir de gran manera ante Pedro Gallese.



Ya sin nada que perder, Perú se arriesgó y cuando el reloj ya marcaba 90 minutos y por poco anota el descuento, pero Franco Zanelatto no tuvo fortuna tras estrellar el balón en el palo.



Finalmente, Argentina ganó 2-0 y fue suficiente para terminar el grupo A con nueve de nueve puntos, quedando listos para los cuartos de final, mientras que Perú acabó último con apenas un punto.