Eurocopa y Copa América 2024: Partidos, horarios y canal para ver hoy lunes 24 de junio

FÚTBOL TOTAL

El lunes 24 de junio de 2024 será un día que tendrá encuentros decisivos tanto en la Eurocopa como en la Copa América. Aquí te brindamos todos los detalles sobre cómo y dónde ver los partidos más destacados del día, incluyendo Brasil vs Costa Rica y Colombia vs Paraguay en la Copa América, así como Croacia vs Italia y Albania vs España en la Eurocopa 2024.

Copa América: Cómo ver y qué hora se juega la Jornada 1

Brasil vs Costa Rica

El cruce entre Brasil y Costa Rica se jugará a las 19:00 horas (Centro de México) en el Estadio SoFi, ubicado en Inglewood, California, Estados Unidos, hogar de los Rams en la NFL. Los aficionados en México podrán seguir el partido a través de televisión abierta por Canal 5, Azteca 7 y la plataforma de streaming ViX. TV Azteca también ofrecerá la cobertura en vivo a través de su app de Azteca Deportes.

7 datos curiosos sobre Luka Modric

Brasil busca sacudirse lo ocurrido en el Mundial y conquistar el torneo, mientras que Costa Rica aspira a ser una de las sorpresas del torneo, como lo hizo en 2014. Este duelo será crucial para ambos equipos en sus aspiraciones dentro de la competencia.

Colombia vs Paraguay

El duelo entre Colombia y Paraguay se jugará a las 16:00 horas (Centro de México) en el NRG Stadium de Houston, Texas, Estados Unidos, hogar de los Houston Texans en la NFL. Los aficionados en México podrán seguir el juego a través de TV Azteca y la plataforma de streaming ViX, que transmitirá el encuentro en vivo.

Colombia, con un buen historial en torneos internacionales, buscará continuar su racha victoriosa, mientras que Paraguay, tras dificultades en la clasificación para el Mundial de 2026, buscará sorprender en la Copa América.

Eurocopa 2024: Cómo y a qué hora se juega la jornada 3

Croacia vs Italia

El compromiso se jugará el lunes 24 de junio a las 13:00 horas (Centro de México) en el Red Bull Arena en Leipzig, Alemania. Este duelo podrá verse en televisión de paga a través de SKY Sports, que tiene los derechos exclusivos para transmitir todo el torneo.

Italia, bajo la dirección de Spalletti, busca una victoria para asegurarse un lugar en la siguiente ronda tras una fase de grupos complicada. Croacia, liderada por Luka Modric, necesita una victoria para avanzar, después de buenos desempeños en torneos recientes como el subcampeonato en el Mundial 2018 y el tercer lugar en Qatar 2022.

Albania vs España

Además de la Copa América, este lunes 24 de junio se jugará la Eurocopa con este partido que dará inicio a las 13:00 horas (Centro de México) en el ESPIRIT Arena de Düsseldorf, Alemania, hogar del Fortuna Düsseldorf. Los aficionados podrán seguir el encuentro en televisión de paga a través de SKY Sports, que transmitirá todo el torneo.

España, con un buen rendimiento y sin goles en contra, se perfila como uno de los favoritos para ganar el torneo. Albania, aunque no ha conocido la victoria, tiene la encomienda de dar un golpe de autoridad y avanzar a la siguiente ronda.