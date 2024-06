Jiménez e Yturbe llegan a Querétaro en los primeros puestos de la GTM LIGTH

Staff/RG

Este fin de semana la GTM Light disputa en el Ecocentro de Querétaro, la tercera fecha de la temporada 2024, que tiene a los pilotos César Tiberio Jiménez y Gerónimo de Yturbe en los primeros lugares del campeonato.

La Súper Copa Roshfrans comenzará este viernes a instalarse en el autódromo queretano con dos prácticas de Tractocamiones y una de GTM, además este sábado y domingo se realizarán las prácticas, calificación y carrera de todas sus categorías.

“El segundo lugar en la carrera 2 de la GTM Light y que Gerónimo haya cruzado la meta en la cuarta posición me ayudó mucho para continuar al frente de las posiciones. Después de la carrera 1 se me había acercado, pero el podio me ayudó”, dijo Jiménez.

El piloto del auto No. 44 dijo además que la de Querétaro es una carrera muy importante porque marcaría la mitad de la temporada y a partir de allí no se pueden perder los puntos, que después pueden servir para quedarse con el campeonato.

En lo que se refiere a Yturbe dijo: “No hay nada perdido aún, la diferencia no es mucha y quedan seis carreras por disputarse, de allí que voy al Ecocentro a subir a la parte más alta del podio”.

“Creo que estoy muy motivado, tengo mucha confianza en mí mismo después de ese podio en el Hermanos Rodríguez. He conducido mucho mejor este año. No he cometido casi errores y siendo sinceros estoy a un buen nivel”, aclaró Gerónimo.

La primera calificación de la GTM Light será el sábado 29 de junio de 16:17 a 16:29 horas y la segunda de 17:40 a 17.52, mientras que la primera carrera del domingo 30 de junio se correrá de 10:25 a 11:05 y la segunda de 13:40 a 14:20.