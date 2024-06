Selección Mexicana es ‘castigada’ por la FIFA a días de debutar en la Copa América

SOY FÚTBOL

Desde la pasada Copa del Mundo, la Selección Mexicana no atraviesa por su mejor momento, incluso, algunos han señalado que los ‘días negros’ para el fútbol mexicano estamos comenzando y no auguran un buen futuro, no para el combinado nacional ni para la Liga MX, teniendo una de sus mayores crisis

Con la llegada de Gerardo Martino en 2019, México comenzó a escalar posiciones en el Ranking FIFA, tocando su punto más alto entre 2020 y 2021, sin embargo, a raíz de la derrota ante Estados Unidos en la Nations League, el ‘Tri’ ha ido en picada. México pasó de estar cerca de ser cabeza de serie a no ser la mejor selección de la Concacaf.

A días de que arranque la Copa el Mundo, la FIFA presentó su última actualización del Ranking FIFA, volviendo a castigar a la Selección Mexicana, ya que el cuadro de Jaime Lozano volvió a caer un puesto, pasando de lugar 14 al 15.

Por su parte, Estados Unidos se sigue manteniendo como la mejor selección de la Concacaf, ubicándose en la posición 11, superando a combinados como el colombiano, uruguayo, alemán, japonés y marroquí, con 1676 puntos, mientras que México tiene 1652.

La parte alta no ha cambiado nada, ya que Argentina sigue en la cima, mientras que Francia y Bélgica cierran el podio. Por otro lado, Brasil subió un puesto, desplazando a Inglaterra del cuarto puesto, quien cayó hasta la quinta posición.

El resto del top 10 lo completa Portugal, Países Bajos, España, Croacia e Italia, en ese orden. Por supuesto, este ranking podría modificarse al finalizar la Eurocopa y la Copa América, el cual podría beneficiar a varias selecciones o condenarlas de la cara a la Copa América.