Eurocopa 2024: Partidos, horarios y canal para ver hoy miércoles 19 de junio

FÚTBOL TOTAL

La Eurocopa de 2024 ha dado comienzo con la jornada 2, es por ello que te contamos los partidos del miércoles 19 de junio, al igual que canal y horarios de dichos cotejos. Aquí te decimos todos los detalles.

Eurocopa 2024 en Izzi: ¿Cómo ver en México todos los partidos?

Uno de los eventos más esperados es el de la Eurocopa de 2024, debido a que dicha justa reúne a las mejores selecciones del Viejo Continente. Todas llegan con la encomienda de arrebatarle la corona a Italia, quién ha debutado con victoria sobre Albania en la jornada 1. Aquí te contamos los partidos del miércoles 19 de junio 2024, correspondientes a la jornada 2.

¡PARTIDOS DE LA EUROCOPA 2024 DEL MIÉRCOLES 19 DE JUNIO!

Los partidos del Miércoles 19 de Junio de la Eurocopa 2024 son 3 debido a que es la apertura de la jornada 2. Un día previo fueron dos debido a que era el cierre de jornada, serán el Croacia vs Albania, seguidos del Alemania vs Hungría y con el cierre de Escocia vs Suiza, todos correspondientes a la fecha dos del campeonato.

Christian Eriksen y su revancha en la Eurocopa 2024

Croacia vs Albania

Croacia vs Albania en la jornada 2 en el inicio de la Euro 2024 se disputa en punto de las 07:00 horas (Centro de México). Un duelo que tiene cita en la cancha del Volksparkstadion, ubicado en el barrio de Sylvester Allee, Alemania. Dicho recinto suele ser el que alberga los juegos de local del Hamburgo. Este partido entre los croatas en contra de los de Albania se podrá disfrutar por Canal 5. De igual modo, podrá verse a través de a través de la televisión de paga estará disponible gracias a SKY Sports, al igual que en los canales de Izzi y también en VIX.

Alemania vs Hungría

Alemania contra Hungría será el segundo encuentro y se disputa en punto de las 10:00 horas (Centro de México). Un duelo que tiene cita en la cancha del Mercedes Benz Arena, ubicado en el barrio de Stuttgart, Alemania. Dicho recinto suele ser el que alberga los juegos de local del VFB Stuttgart. Este duelo entre los alemanes en contra de los húngaros podrá verse a través de a través de la televisión de paga estará disponible gracias a SKY Sports, al igual que en los canales de Izzi y también en VIX.

Escocia vs Suiza

El duelo encargado de cerrar la jornada será Escocia vs Suiza, dicho partido tendrá cita en punto de las 13:00 horas (Centro de México). Un duelo que tiene cita en la cancha del RheinEnergieStadion, ubicado en el barrio de Aachener, Alemania. Dicho recinto suele ser el que alberga los juegos de local del F.C. Colonia. Este partido entre suizos y escoceses podrá verse a través de a través de la televisión de paga estará disponible gracias a SKY Sports, al igual que en los canales de Izzi y también en VIX.

Alemania aplasta a Escocia en la inauguración de la Eurocopa 2024

Ahora ya sabes que duelos correspondientes a la jornada 2 de la Eurocopa 2024 se jugarán el miércoles 19 de junio. Todos son de la fase de grupos, ¿cuál no te puedes perder?