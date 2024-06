Alemania vs Escocia historial: dónde ver, a qué hora juegan y pronóstico inauguración de la Eurocopa 2024

MARCA

La Eurocopa 2024 inicia hoy con el partido inaugural entre Alemania y Escocia.

Alemania y Escocia protagonizan el partido inaugural de la Eurocopa 2024. Este viernes juegan en el Allianz Arena en un encuentro correspondiente al Grupo A. El juego de este 14 de junio marca el inicio de l calendario de la Euro 2024 que culmina con la final el 14 de julio; será un mes de partidos intensos para definir a la mejor selección de Europa.

El conjunto alemán es el anfitrión de la Eurocopa 2024. Los dirigidos por Julian Nagelsmann están obligados a salir campeones de esta edición del torneo más importante de Europa y el partido de hoy ante Escocia es el primer paso para cumplir ese objetivo. Se prevé un juego atractivo y con Alemania volcado a la ofensiva; por ello te contamos todos los detalles del partido de hoy: horario y canal de transmisión en vivo.

¿A qué hora es el Alemania vs. Escocia partido inaugural?

13:00 horas, tiempo del centro de México

¿En dónde juegan?

Allianz Arena

¿En qué canal ver Alemania-Escocia de la Euro 2024?

Sky Sports, Izzi y Canal 5

Pronóstico Alemania vs. Escocia

Alemania tiene una deuda con su afición. Desde hace algunos años no les da una alegría; la selección alemana fue eliminada en la fase de grupos en Rusia 2018 y en Qatar 2022, y en la más reciente Eurocopa se quedó en octavos de final; por ello hoy ante escocia quiere trazar el rumbo para calificar sin problemas en el grupo A y entrara a la fase de eliminación directa para encaminarse a la final de la Euro a disputarse el 14 de julio.

El equipo teutón tiene tres títulos de la Euro y hoy se enfrenta a Escocia, equipo con el que tiene un saldo de ocho victorias, cinco empates y cuatro derrotas. Como anfitrión sale como favorito y el pronóstico es de una victoria para Alemania.

Momios Alemania vs. Escocia Euro 2024

Alemania -350

Empate +500

Escocia +1100

Últimos resultados de Alemania

Alemania 2-1 Grecia Alemania 0-0 Ucrania Alemania 2-1 Países Bajos Francia 0-2 Alemania Austria 2-0 Alemania

Últimos resultados de Escocia

Escocia 2-2 Finlandia Gibraltar 0-2 Escocia Escocia 0-1 Irlanda del Norte Países Bajos 4-0 Escocia Escocia 3-3 Noruega

Alemania vs Escocia historial